Conozca las chichadolsas que causan locura en Alajuelita

En los últimos días en Alajuelita se desató una locura por un platillo especial que se convirtió en la sensación del cantón.

Se trata de las chichaldosas, algo así como una caldosa, pero en lugar tener ceviche de pescado tiene chicharrón ¿se imagina la delicia?

Kendall Monge es el creador de las chichaldosas de Alajuelita. Foto: Cortesía. (Cortesía de Kendall Monge)

Eso sí, cada una de las chichaldosas está bien chineada porque lleva acompañamientos hechos especialmente por el creador del platillo, con ingredientes especiales y únicos.

Kendall Monge Delgado es quien dio vida al antojo y contó a La Teja que se siente muy orgulloso de ver el bum que ha tenido.

LEA MÁS: AyA despidió mal a empleado que falsificó título y tuvo que recontratarlo y pagarle un platal

“Mi negocio es un convenio con mi papá, él tiene una carnicería y aquí mismo yo vendo chicharrón de carne y de concha desde hace ocho años. Hace aproximadamente un año empecé a hacer las chichaldosas, quería algo diferente, hacer algo para llamar la atención de la gente, lo que pasa es que yo no soy como para las redes sociales.

“Un amigo me decía siempre que subiera fotos de las chichaldosas a las redes sociales, me decía que eso lo debía de conocer todo el mundo porque es algo que casi no se ve y yo no le hacía caso”, contó el pulseador.

Una de estas chichaldosas cuesta dos mil colones. Foto: Cortesía. (Cortesía de Kendall Monge)

Gran empujón

La suerte del alajueliteño cambió hace unas tres semanas cuando llegó a su local Danilo Cerdas, un panadero tiktoker conocido en redes sociales como Mailos, quién publicó un video hablando maravillas de las chichaldosas.

“Al día siguiente de la publicación de ese video empezó a venir gente de distintas partes del país y me sorprendí muchísimo, la verdad no me esperaba una cosa así. Desde entonces las ventas han ido creciendo y este sábado que pasó fue una locura increíble, vendí más de mil chichaldosas cuando en un inicio lo más que vendía eran 20 al día.

“Se hacían unas filas larguísimas afuera de la carnicería y fue tal la venta que me quedé sin producto para vender el domingo, no pude abrir. Todavía estoy que no me creo lo que me está pasando, a veces me quedo paralizado, como en shock cuando veo las filas de la gente para pedir una chichaldosa, de ver que todo esto es real”, manifestó Kendall.

LEA MÁS: Restaurante lanza reto a los amantes del cantonés y hasta ofrece plata

El pulseador dice que ya está tomando las previsiones necesarias para armarse bien y que eso no le vuelva a pasar.

“Ha llegado gente de Coronado, de Heredia Alajuela, Puntarenas, Santa María de Dota, Guápiles, Puriscal y nos dicen que vieron videos en Tiktok y se antojaron, por eso llegan a probarla.

“La gente nos dice que les parece un buen producto para ¢2 mil colones que es lo que cuesta, les llama la atención tanto sabores juntos, tan ricos y en un platillo barato”, agregó.

Este fue el video que hizo que las ventas empezaran a subir

Mailos contó que se siente muy feliz de haber podido ayudar a Kendall y que así como las redes sociales le han hecho bien a su negocio, también ahora le estén dando un gran impulso al alajueliteño.

“Un amigo me invitó a una chichaldosa y cuando la vi sentía que tenía potencial, por eso subí el video.La verdad siento muy bonito que eso lo haya ayudado a hacer crecer su negocio”, dijo el panadero.

LEA MÁS: Panadero inició negocio en pandemia y ahora comparte sus recetas para ayudar a otros (videos)

¡Qué delicia!

Kendall cuenta que desde el inicio tuvo la visión clara de qué es lo que quería con este platillo, por eso eligió con cuidado los ingredientes de la chichaldosa.

“Ella lleva la Picarita, el chicharrón de carne, el chicharrón tostado, una ensalada que es especialidad de la casa, un chile artesanal que hacemos caserito muy bueno, salsa de tomate, mayonesa casera y el guacamole de la casa que también es muy bueno.

“A mí me da gracia porque yo empecé hace un año con tres aguacates, por ejemplo, y ese guacamole me duraba hasta para dos días de guacamole y ahora tengo que hacer pailas grandes para un día, uso cajas de aguacates, igual con la ensalada, ahora tengo que hacer un montón para dar a basto; antes necesitaba siete kilos de chicharrón de carne y 20 kilos de pellejo, ahora son más de 100 kilos de carne por día los que necesito”, relató feliz.

El local está localizado diagonal a la delegación policial de Concepción Abajo de Alajuelita. Foto: Cortesía. (Cortesía de Kendall Monge)

Kendall contó que hace muchos años él pasó por un momento complicado en su vida debido a malas decisiones, pero ahora se siente feliz porque por medio del trabajo honesto ha salido adelante.

“Yo le digo a la gente que ahorita está pasando por momentos difíciles que no pierda la esperanza de que todo puede cambiar, a veces el diablo hace que uno crea que ya no va a lograr nada, pero esto está en uno y en Dios, Él da oportunidades y uno debe aprovecharlas, la fe mueve montañas”, dijo el pulseador.