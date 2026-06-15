¿Se volvió millonario? Ya salió el primer premio de la Lotería Nacional de este domingo

Acá le contamos el los premios que repartió la JPS. (Made with Google IA/Made with Google AI)

La suerte volvió a sonreír este domingo 14 de junio durante el sorteo ordinario 4905 de la Lotería Nacional de la Junta de Protección Social (JPS).

El primer premio, que repartió ¢175 millones por entero, favoreció al número 63 con la serie 987, convirtiendo a varios costarricenses en los nuevos afortunados del país.

Como ocurre en cada sorteo, además de los tres premios principales, la JPS distribuye premios adicionales entre los jugadores que compraron sus billetes con la esperanza de cambiar su suerte.

Si usted adquirió una fracción o un entero, es importante que revise cuidadosamente tanto el número como la serie antes de desecharlos.

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Los ganadores deberán presentar los billetes premiados para realizar el respectivo trámite de cobro, por lo que recomiendan conservarlos hasta verificar los resultados oficiales.

Miles de personas revisan sus billetes tras salir el primer premio de la Lotería Nacional. (cap/captura)

Por otra parte, el acumulado continúa generando expectativa entre los jugadores. Para este sorteo, el premio alcanzaba los ¢300 millones y se jugaba con 62 bolitas en blanco dentro de la tómbola principal y una bolita identificada con la palabra “acumulado”.

Las fracciones para este sorteo tuvieron un valor de ¢2.000 cada una, mientras que el entero se vendió en ¢10.000.

Muchas felicidades a las personas favorecidas por la suerte en esta nueva edición de la Lotería Nacional.