Secretario del PLN: “El presidente Rodrigo Chaves ha convertido el debate público en un ring de boxeo”

27/10/2022 El nuevo secretario general del PLN, Miguel Guillén Salazar. Foto Alonso Tenorio (Alonso_Tenorio)

El secretario general del Partido Liberación Nacional, Miguel Guillén, lamentó las declaraciones que dio el presidente Rodrigo Chaves en contra de Laura Chinchilla y lo invitó a dejar el debate público y concentrarse en los problemas nacionales.

Este miércoles, Guillén se refirió a las declaraciones del mandatario en las que trató de “hipócrita” a la expresidenta.

“Desde que inició su período, el lenguaje y el comportamiento del presidente de la República ha sido inapropiado; en especial, las referencias que hace de mujeres.

“Los ataques a la expresidenta de la República, Laura Chinchilla, son inaceptables y la forma en la que se ha referido a la contralora de la República, Marta Acosta, también es inaceptable.

LEA MÁS: Presidente Rodrigo Chaves se le fue al cuerpo a Laura Chinchilla

“La investidura presidencial exige un comportamiento de gran altura, de mucho respeto. Este no es el primer caso, recordemos que en el pasado reciente, el presidente de la República, con su lenguaje inapropiado, ha ofendido a mujeres en la Asamblea Legislativa, mientras los problemas en seguridad se agravan, crece el narcotráfico, crecen los problemas que tenemos en educación, porque nuestros niños, aún saliendo de la escuela no saben leer.

“Teniendo problemas tan serios en la Caja Costarricense de Seguro Social, en el sistema de pensiones y el presidente cada semana apuesta por crear un conflicto, por crear distracción y, por decirlo de forma costarricense, de armar pleitos innecesarios.

“Al presidente de la República le pedimos seriedad, altitud de miras, que no maltrate más a mujeres que han servido al país y que se concentre en los problemas reales y estructurales que acongojan y agobian a las familias costarricenses.

“Por supuesto que la institucionalidad y nuestra democracia están teniendo debilidades, pero estas no se resuelven teniendo cada semana un debate público indigno. El presidente Rodrigo Chaves ha convertido el debate público en un permanente ring de boxeo, en el que, con su vocabolario y sus posturas, golpea permanentemente a mujeres que han servido y sirven con mucha responsabilidad al país”, señaló Guillén.

Tiró con todo

El mandatario Chaves habló mal de Chinchilla en la conferencia de prensa semanal que da, en la que incluso dijo que ella es una “hipócrita” por haber salido en defensa de la contralora general de la República, Marta Acosta.

“Doña Laura Chinchilla es una persona que el pueblo de Costa Rica conoce y la valora por lo que es, y la valora mal porque vea la hipocresía, doña Laura Chinchilla cuando era presidenta de la República propuso una ley mordaza en contra de la Contraloría en los antecedentes del proyecto de ley que nunca pasó. Quería dejar a la Contraloría sin más que, como dijo la contralora en aquel momento, una flor pintada en la pared o algo así.

“Doña Laura es una persona muy hipócrita, en la campaña me atacó, pero cuando tuvo interés en un puesto internacional vino a jugar muy sonriente. Luego, cuando el Gobierno vio que no había ambiente, cuando la comunidad internacional consideró que ella no tenía la capacidad de dirigir esa institución, se volvió mezquina y mordaz atacándonos”, dijo Chaves.