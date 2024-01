Presidente Rodrigo Chaves se le fue al cuerpo a Laura Chinchilla

Laura Chinchilla salió en defensa de la contralora Marta Acosta y eso molestó a Rodrigo Chaves. Foto: Rocío Sandí. (Rocío Sandí Z.)

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, dejó ver la gran molestia que tiene contra la expresidenta Laura Chinchilla y este miércoles le tiró duro.

El mandatario Chaves habló mal de Chinchilla en la conferencia de prensa semanal que da, en la que incluso dijo que ella es una “hipócrita” por hacer salido en defensa de la contralora general de la República, Marta Acosta.

LEA MÁS: ¿Cuándo arrancan las clases? ¿Cuándo son las vacaciones de 15 días? Ojo a todas las fechas importantes

“Doña Laura Chinchilla es una persona que el pueblo de Costa Rica conoce y la valora por lo que es y la valora mal, porque vea la hipocresía, doña Laura Chinchilla cuando era presidenta de la República propuso una ley mordaza en contra de la Contraloría, en los antecedentes del proyecto de ley que nunca pasó, quería dejar a la Contraloría sin más que, como dijo la contralora en aquel momento, una flor pintada en la pared o algo así.

“Doña Laura es una persona muy hipócrita, en la campaña me atacó, cuando tuvo interés en un puesto internacional vino a jugar muy sonriente, luego, cuando el Gobierno vio que no había ambiente, cuando la comunidad internacional consideró que ella no tenía la capacidad de dirigir esa institución, se volvió mezquina y mordaz atacándonos”, dijo Chaves.

Rodrigo Chaves le tiró durísimo a la expresidenta Laura Chinchilla

Las declaraciones del mandatario se dieron luego de que en la conferencia le preguntaran qué pensaba de que Chinchilla hubiera salido en redes sociales a defender a la contralora, Marta Acosta, luego de que el Gobierno le hiciera fuertes críticas por frenar, por supuestas irregularidades, varios proyectos del Poder Ejecutivo.

LEA MÁS: Con estos 10 proyectos los tres Poderes de la República esperan frenar por fin la ola de violencia

“Me honra unirme a un grupo de mujeres de trayectoria y conocimiento en asuntos públicos en apoyo a doña Mata Acosta y a la CGR (Contraloría General de la República).

“No permitiremos que las actuales autoridades busquen disfrazar su incapacidad para resolver los problemas del país, maltratando groseramente la honra de una mujer honesta y competente, y debilitando con avieso interés, a una de las instituciones más emblemáticas de nuestra democracia”, escribió Chinchilla en su cuenta de X.