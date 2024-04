Semana brava de la Asamblea Legislativa arrancó con varias “bombas”

La semana del 1 de mayo siempre es interesante en la Asamblea Legislativa por la elección del Directorio Legislativo, pero esta está sorprendiendo con unas bombas que nadie se esperaba.

Este lunes desde buena mañana empezaron las sorpresas. La primera fue la que dio el diputado liberacionista Gilbert Jiménez al decir que renunciaba a su sueño de llegar a la silla presidencial de la Asamblea Legislativa.

Gilbert Jiménez le dio su apoyo a Rodrigo Arias. Foto: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados)

No lo hizo muy convencido que digamos, pero aseguró que es un hombre de palabra y por eso tomó la difícil decisión.

Jiménez había anunciado hace unas semanas que creía que el Congreso necesitaba un cambio y que él tiene las condiciones para hacer eso. También dijo en esa ocasión que si Rodrigo Arias lograba reunir los votos para reelegirse como presidente legislativo, entonces él se haría a un lado y le daría su voto.

“En un principio era sumamente difícil (que Arias consiguiera los 29 votos para reelegirse), sumamente complicado, pero conforme avanzaron los días y en el camino se fueron dando situaciones que fueron mejorando y él fue sumando votos y hoy comprendo que él tiene ya los votos para su reelección.

“Siendo así uno tiene que ser de palabra, y si yo le había dicho que si él reunía los votos, yo le daba el mío, así lo haré, salvo que existan situaciones particulares o definitivamente contrarias que lleven a lo contrario”, expresó Jiménez.

Rodrigo Arias es quien tiene más votos para la presidencia del 1 de mayo. Foto: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados)

División en el PUSC

La segunda sorpresa la dio la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) cuando dos diputados se salieron del saco y dejaron en evidencia que hay desunión dentro de la fracción.

Esa agrupación fue la única que se atrevió a presentar un candidato formal (Horacio Alvarado) para hacerle frente al liberacionista Rodrigo Arias en su deseo de reelegirse como presidente del Congreso, pero ahora ni siquiera algunos de ellos están seguros de votar por él.

Así quedó evidenciado cuando los diputados Carlos Felipe García y Vanessa Castro anunciaron públicamente que decidieron votar por Arias en vez de por Alvarado.

“Tomamos la decisión de apoyar a la presidencia de la Asamblea Legislativa a don Rodrigo Arias Sánchez, conscientes del momento histórico que vivimos, donde se requiere construir las mayorías.

“La fracción del Partido Unidad Social Cristiana en un momento aspiró a la presidencia de la Asamblea Legislativa, dimos un tiempo prudencial para que se construyeran los acuerdos, lastimosamente no se logró”, dijo García.

Vanessa Castro y Carlos Felipe García también dieron su apoyo a Rodrigo Arias. Foto: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados)

Por su parte, Vanessa dijo que ella habló con Horacio Alvarado antes de anunciar que daría su apoyo a Arias.

“Creemos en un directorio de oposición, creemos que vivimos un momento trascendental en la historia y nos mueven profundamente las declaraciones dadas por el presidente de la República que hablan de hacer a un lado la Asamblea Legislativa, no podemos olvidar que nuestra patria tiene varios cimientos que sostienen la democracia y una de esas es la Asamblea Legislativa”, manifestó Castro.

Piden renuncia a Gloria Navas

Pero la bomba más grande fue la que le explotó a la diputada Gloria Navas cuando Fabricio Alvarado, presidente de Nueva República, le pidió que renunciara a su curul.

Luego de que la semana pasada Alvarado dijera que apoyaba a Navas en las acusaciones que le hicieron muchas personas, y hasta el presidente de la República, Rodrigo Chaves, por haber visitado a un privado de libertad en la cárcel La Reforma, y usar su carnet de diputada para ingresar al centro penal, ahora la cosa cambió.

Fabricio la pidió la renuncia a Gloria Navas. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Fabricio no aprueba que Navas haya dicho que el estar 25 años preso era una injusticia, refiriéndose a un reo que descuenta una pena por homicidio.

Alvarado dice que ellos defienden a las víctimas, no a los victimarios, por eso no comparten la posición de Navas.

Alvarado dijo que en caso de Navas no quiera renunciar a la curul, deberá entonces abandonar a su intención de querer continuar como la vicepresidenta del Congreso; renunciar a continuar como presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, retractarse de las declaraciones que dio la semana pasada, enviar una disculpa pública a los familiares de la víctima que perdió la vida a manos del delincuente que ella defiende.

Horas después de esas declaraciones, Navas anunció que se declaraba diputada independiente.

El politólogo Sergio Araya, dice que este tipo de situaciones mueven la dinámica de la Asamblea y que mucho tiene que ver con estrategias para lograr un puesto en el Directorio Legislativo.

“Esto se da por la forma en la que ahora se elige el directorio, donde ya lo disputados no pueden votar de manera secreta, sino que en la papeleta en la que emiten el voto lleva el nombre, esto hace que cada diputado tenga que reconocer que apoyó a alguien en particular y esto también va propiciando cambios en los procesos tradicionales en los que incluso pasaban días y no se tenía claro quiénes los habían emitido, pero eso cambió gracias a este cambio que transparentó la elección”, dijo el politólogo.