Semana Santa: ¿El pollo se incluye dentro de las carnes que no se pueden comer en estos días?

Para el sacerdote, el consumo de pollo tampoco no está permitido durante los días santos.

En cada Semana Santa, uno de los principales temas de debate es el consumo de carnes.

Para aclarar este tema, monseñor Manuel Eugenio Salazar, obispo de la Diócesis de Tilarán - Liberia explica en qué consiste la petición que hace la Iglesia de no consumir carne de animal de sangre caliente durante estos días santos.

“Los cristianos católicos, en un día nos ponemos de acuerdo por mandato de la Iglesia de hacer este gesto como amor a Dios, de penitencia, de espera, de dejar de comer carne de animal de sangre caliente.

“Eso incluye las gallinas, el pollo, la gente cree que no. No es no comer carne rojas, sino es no comer carne de animales de sangre caliente, por eso se pueden comer mariscos, que no es carne de animal caliente”, afirmó.

Salazar expresó que el dejar de comer carne durante el viernes santo, es un gesto común y una forma de manifestar la fe.

“En el Viernes Santo la Iglesia invita a la abstinenia, a un gesto común, a ejar de comer algo apetitoso y de esa manera estoy participando de este signo colectivo de expresarle mi amor a Dios y manifestar mi fe.

“La abstinenecia es importante, pone límites en un mundo sin límites, que necesita disciplina”, añadió.

El sacerdote hizo la comparación con lo que ocurre cuando un grupo de aficionados de un equipo de fútbol se ponen de acuerdo para disfrutar de un partido.

“Así como un equipo de fútbol o un partido político sus miembros se ponen de acuerdo, para que un día en el que jueguen sus equipos o hayan votaciones, para usar ciertas cosas, vestirse de cierto color, la gente está haciendo un acto masivo de lo que llevan por dentro, es un acto masivo que les da identidad expresan su sentir”, afirmó.