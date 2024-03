Semana Santa: Ojo porque hay grandes diferencias de precios en atunes y sardinas

Ya llega la Semana Santa y mucha gente está pensando en los antojos de esa época, pero cuidado, porque hay grandes diferencias de precios en los productos de temporada.

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) informó este lunes que hicieron un estudio en el que consultaron 300 comercios en 54 cantones del país y los resultados fueron reveladores.

Se tomaron en cuenta 32 marcas de atún enlatado, 24 marcas para sardinas y 734 productos frescos empacados y a granel.

Mejor compare para que no le den por la jupa con los precios.

Francisco Gamboa, ministro de Economía, reveló que se encontraron inconsistencias en algunos productos. En 94 de cada 100 atunes, el etiquetado de peso escurrido era real del producto, pero en los restantes seis estaba mal.

Las inconsistencias fueron mayores al revisar los etiquetados de los productos frescos empacados y a granel de los productos de temporada, ya que a algunos les faltaban elementos.

También se encontraron enormes diferencias de precios, por ejemplo, una sardina en salsa de tomate, marca Royal Pacífic, de 75 gramos, en el súper Los Ángeles de Barva de Heredia cuesta ¢400, mientras que una del mismo peso, marca La Sirena, en el supermercado oriental Zheng Long, en el Tejar de Cartago, vale ¢2.155.

También hubo diferencias grandes de precios entre sardinas de la misma marca, por ejemplo, en el súper Compre Bien, en San Carlos, se encontró una sardina en salsa de tomate de 82 gramos, en envase rectangular, marca Madrigal, en ¢920, mientras que una exactamente igual cuesta ¢2.350 en el súper La Amistad, en Tibás.

Los precios de atún de un lugar a otro son muy diferentes.

En cuánto a atunes también se encontraron diferencias, en el súper El Amigo, en San Rafael Arriba de Desamparados, se encontró el atún en trocitos en aceite de 100 gramos, marca Pelícano, en ¢450, mientras que el súper Global, en San Antonio de Desamparados, un atún del mismo peso, marca Tesoro del Mar, cuesta ¢1.875.

También revise que el producto esté fresco y bien conservado.

En cuanto a los productos frescos, se encontraron algunas inconsistencias: algunos productos no tenían fecha de vencimiento, otros no tenían instrucciones de conservación, otros carecían de datos del distribuidor, algunos no indicaban el país de origen, otros no mencionaban los ingredientes y otros no indicaban la especie del producto.

Pele el ojo

Olivar Cruz, director de la Dirección de Inocuidad de Productos de Senasa (Servicio Nacional de Salud Animal), dijo es que fundamental que tanto el Estado, como los productores y los consumidores estén atentos para asegurar el calidad de los productos de temporada.

Cruz habló sobre la importancia de cuidar el lugar donde se compran los productos como pescados, ceviches, mariscos y otros. Para ello dijo que es importante que verifiquen que el establecimiento tenga permiso del Ministerio de Salud, que el lugar se vea aseado.

También habló de la importancia de verificar que los productos tengan una etiqueta que especifique el fabricante, el número de lote, la fecha de vencimiento.

El MEIC encontró grandes diferencias de precios.

“Con respecto a cómo se ve el producto, hay algunas condiciones especiales, por ejemplo los pescados deben tener las escamas brillantes, los ojos brillantes, las agallas deben ser rosáceas o de un color claro y no oscuro”, explicó.

También mencionó la temperatura y dijo que si estos productos del mar están calientes, lo mejor es no comprarlos.

Por último, señaló la importancia de mantener una buena manipulación del producto desde que se compra hasta que se consume, para ello recomendó andar una hielera para mantener la cadena de frío y comer esos alimentos lo antes posible, de lo contrario lo mejor es congelarlos para que no se vayan a poner malos.

El funcionario dijo que también es necesario tener cuidado para evitar contaminación cruzada, esta se da cuando se mezclan alimentos crudos con otros que ya están listos para comer, eso puede causar problemas de salud.