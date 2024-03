¿Se irá también del país Fernando Naranjo como lo hizo Luis Amador? Él mismo responde

Fernando Naranjo está metido de lleno en el alboroto por el tema de la concesión del aeropuerto de Liberia por el que despidieron al ahora exministro del Mopt, Luis Amador.

En una entrevista con La Teja, Naranjo nos aclaró si, al igual que Amador, piensa salir del país y también contó datos reveladores sobre la situación que también le costó el puesto a él.

Fernando Naranjo defiende los criterios de referencia de la licitación. Fotografía: Cortesía.

Fernando dijo que no quería hablar de su vida personal ni dirá qué hará cuando deje el puesto, pero sí dejó en claro que no se irá del país, al contrario, se quedará y ahora que sabe que hay una investigación en la que figura como sospechoso, se pondrá a las órdenes del Ministerio Público para colaborar en todo lo necesario.

Algo que llama mucho la atención es que Fernando continúa con sus labores como director de Aviación Civil, ya que aunque el presidente de la República, Rodrigo Chaves, dijo el martes en una conferencia de prensa que él y Amador fueron despedidos, no tuvo la delicadeza de darle la noticia a Naranjo, él se enteró de la destitución por medio de la prensa mientras estaba en un viaje oficial en Canadá.

“Yo no he recibido notificación (del despido), está en proceso de trámite en Casa Presidencial, eso lleva su tiempo. Me di cuenta (de la destitución) por la prensa”, dijo el funcionario.

El aeropuerto de Liberia es categoría 4 por el tamaño de la pista. Foto: Linda de Donder.

Defiende su trabajo

Las razones que dio el mandatario Chaves para despedir a Amador y a Naranjo fue que los criterios de referencia establecidos en el contrato para las obras en el aeropuerto Daniel Oduber fueron hechos a la medida para la empresa Meco, y que le costaron al país unos mil millones de colones más de lo que hubiera costado darle el contrato a la empresa Pedregal.

En esos criterios de referencia se especificaban dos variantes, precio y experiencia, el precio que cobraba Pedregal era mucho más bajo que Meco, pero Pedregal no tenía los 20 mil metros de experiencia que pedía la licitación. El presidente Chaves asegura que esa experiencia no era necesaria para el tipo de labores que deben hacerse en el aeropuerto, pero Naranjo dice que sí.

“Las especificaciones técnicas de una obra que deba cumplir una función crítica o especializada no pueden ser, en ningún caso, improvisadas, aleatorias o dispuestas por descarte y tampoco impuestas por criterios sin rigor técnico, dado que las consecuencias de una obra deficiente para uso aeronáutico pueden ser catastróficas y con enorme responsabilidad para el Estado.

El presidente Rodrigo Chaves dice que no se ocupaba esa experiencia para el proyecto. Fotografia: Cortesía. (JOHANFRED)

“Estamos hablando de la pista de aterrizaje del segundo aeropuerto más importante para el país, como lo es el Aeropuerto Daniel Oduber Quirós, que tiene una pista de 2.750 m de largo x 45 m de ancho, estamos hablando de un área de 147.000 m2 aproximadamente”, explicó Naranjo.

Él dijo que hay aeropuertos categoría 1, 2, 3 y 4. Los categoría 1 son los de pistas de 800 metros o menos y los tipo 4 son los de pistas mayores a los 1.800 metros, como lo es el caso del Daniel Oduber.

Según Naranjo, el criterio de selección de los 20 mil metros de experiencia corresponde a un aeropuerto categoría 1, es decir, prácticamente es la experiencia mínima que se pide para este tipo de trabajos, por lo que las afirmaciones del presidente Chaves de que no se necesitaba tal experiencia, no corresponden a los parámetros internacionales de aviación.

La Fiscalía abrió en enero una investigación por este caso. Foto: Linda de Donder.

“En esta pista empezamos a tener aeronaves que pasaron de un peso máximo de despegue de entre 50.000 a 90.000 kg, a pesos de más de 350.000 kg con los vuelos de Europa. Aeronaves que pasaron de entre 150-190 pasajeros a más de 350 asientos, lo cual aumentó el nivel estratégico que este aeropuerto tiene para el país en términos de turismo y aviación”, agregó Naranjo.

Prefiere no opinar

Al consultarle a Naranjo por qué cree que el presidente Chaves salió diciendo que los términos de referencia de la licitación estaban mal, prefirió no referirse al tema para evitar problemas, dijo que es “respetuoso” de las decisiones del mandatario.

El jueves anterior la diputada oficialista Pilar Cisneros dijo a La Teja que el presidente Chaves se había dado cuenta de que “algo andaba mal” con el contrato hace unas cuatro semanas y que había estado preguntando por todo lado por qué se habían definido 20 mil metros de experiencia, pero nadie le había podido dar razón.

Al consultarle a Naranjo si el mandatario lo contactó en algún momento para hacerle la consulta y aclarar el tema, él dijo que en ningún momento lo hizo.