Luis Amador rompe el silencio, habla de su despido y hace una gran revelación

Luis Amador, exministro del MOPT, rompió el silencio este jueves en la tarde y habló sobre su despido.

Amador envió un video en el que da una respuesta y además hace revelaciones que nadie se esperaba.

“Todos se preguntan qué es lo que ha ocurrido, hoy vengo a ustedes, para contarles, con la misma transparencia con la que he venido siempre, con la verdad, lo que ha ocurrido.

Luis Amador anunció que se irá del país Foto. Archivo.

“La licitación del aeropuerto Daniel Oduber Quirós era una necesidad para el país imperante para reparar la pista, porque sino se perdía la clasificación internacional y dejaban de llegar vuelos a Liberia. En ese proceso la Comisión Nacional de Emergencia, conjunto con la Dirección General de Aviación Civil fue la que llevó a cabo la elaboración de los términos de referencia, la revisión de esos términos de referencia, la aprobación de los mismos, la salida al concurso, la evaluación de ofertas, la adjudicación, las apelaciones y finalmente la firmeza.

“En ninguna de esas etapas tuve yo el documento en mis manos, eso fue de mero trámite entre la Comisión y la Dirección de Aviación Civil, única y exclusivamente. Yo no preparé los términos de referencia, yo no los revisé, no los aprobé, no adjudiqué ni recomendé y eso es algo que me han endosado por cuestiones meramente políticas.

Luis Amador habló sobre su despido y dijo algo que sorprendió

“Les quiero decir que me voy muy tranquilo sabiendo que di hasta el máximo esfuerzo por el país, que hice todo lo humanamente posible por tratar de mejorar las condiciones en las que usted y yo tenemos que vivir. Les quiero decir que con la misma tranquilidad vanos a regresar en un futuro. Hoy, para poder subsistir salgo del país en un exilio voluntario, donde los tentáculos del mal no me alcancen, regresaré pronto y estaremos todos unificando fuerzas para poder correr en esa campaña del 2026″.