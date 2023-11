Señor que lleva 14 años pagando de primero el marchamo, pegó con pared en su quinceavo intento

Don Carlos Chacón Alvarado, de 73 años, se devolvió todo agüevado para su casa porque no pudo pagar de primero, como lo hizo durante 14 años seguidos, el marchamo 2024.

Nosotros coordinamos con don Carlos, como lo hemos hecho los últimos 3 años, para acompañarlo en el pago del Derecho de Circulación 2024.

Nos preguntó el 31 de octubre que si siempre empezaría el cobro y le dijimos que el Instituto Nacional de Seguros (INS) mantenía en pie una conferencia de prensa para las 10 a. m.

01/11/2023 Carlos Chacón Alvarado, llego a las oficinas centrales del INS como ya varios año a pagar el marchamo del carro y no pudo porque aún no esta el valor del Marchamo. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

“Ah bueno, entonces sí llego”, nos dijo don Carlos. Tuvimos que volverlo a llamar en la tarde noche del 31 de octubre para decirle que el INS había suspendido la conferencia y que eso significaba que el cobro del marchamo 2024 no iba a arrancar el 1 de noviembre.

El 1 de noviembre lo llamamos bien tempranito para decirle que el INS convocó a conferencia de prensa a las 12:30 p. m. y que entonces se volvía a encender la llama del cobro.

“Ok. Entonces nos vemos antitos de las doce mediodía en las afueras del INS, yo le llego puntual como siempre”, nos confirmó don Carlos, quien cumplió al pie de la letra su cita y llegó faltando 10 minutos para el mediodía.

La conferencia de prensa fue convocada a las 12:30 m.d., pero a esa hora todavía no dejaron entrar. (Eduardo Vega Arguijo)

“Vengo ilusionado. Como le he dicho en otros años, siempre ahorro durante el año el dinero del marchamo. Me preparo para pagar el 1 de noviembre, pero si no se puede, no hay problema, vengo en otro momento. Lo feo es que llevo 14 años siendo el primero del país que paga y ya no voy a poder lograr la quinceañera (o sea, pagar de primero durante 15 años seguidos)”, comentó con algo de dolor don Carlos en las afueras del edificio central del INS, en San José centro.

Este vecino de Sabanilla tiene 75 años, es bombero retirado y tiene un Toyota Land Cruiser 1974 que es el chineado de la casa. Es rojo, por eso se llama “El diablo rojo”. Es por ese toyotica que don Carlos ahorra puntual todo el año y se dedicó a pagar de primero en el país durante 14 años seguidos.

“Soy de barrio Cuba, ahí por el antiguo bar La Habana, por la Leonisa, nací en la casa con la ayuda de una partera, como se usaba mucho en aquellos años. Ahora vivo en Sabanilla.

“No me gustan las presas ni las filas, por eso mejor salgo de eso rapidito. Es que yo no me espero al aguinaldo para pagar el marchamo, durante el año voy ahorrando, lo que sea, cien colones, doscientos, ahí voy echando en un tarro para poder tener el dinero completo a finales de octubre”, nos dice siempre para justificar por qué llega tan puntual a pagar el derecho de circulación.

Como muchos trabajadores del INS conocen perfectamente a don Carlos, lo reciben con mucho cariño. Él se fue a saludar y se alejó de nosotros. Algo le dijeron que a nosotros no, pero sí en la conferencia de prensa a las 12:30 p. m., por lo cual salió todo agüevado y nos dijo: “Ya me voy. Hoy no se va a poder pagar el marchamo.

“Es una lástima. Ahora no sé cuándo podré volver porque tengo varias vueltas que hacer, por eso siempre reservo el 1 de noviembre. Adiós al récord”, dijo mientras salía del INS con un “descachimbamiento moral interno arrecho”, como decía uno de los personajes de Nerina Carmona en el desaparecido programa radial La Patada, de Parmenio Medina.

La junta directiva del INS estuvo en pleno en la conferencia de prensa. (Eduardo Vega Arguijo)

Bronca Sugese-INS

¿Cómo comenzó la bronca? El pasado 31 de octubre la Superintendencia General de Seguros (Sugese) no aprobó las tarifas del Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA) que propuso el INS para el 2024.

La mosca en la sopa que encontró la Sugese es que el INS incluyó en la tarifa del SOA el cobro de las etiquetas del marchamo digital, el cual, explica la Superintendencia, ni siquiera se ha adjudicado a una empresa el tema del marchamo digital, por eso no se debe cobrar.

En la conferencia de prensa del 1 de noviembre el INS la presidenta ejecutiva de la institución, Mónica Araya, justificó el cobro del marchamo digital: “Para ese año (el 2024) que se va a aplicar el sticker, se debe aplicar en la tarifa.

“Cuando hicimos la conferencia de prensa con el presidente (Rodrigo Chaves) dijimos que íbamos a salir con el marchamo digital, y que se les iba a cobrar en el próximo seguro obligatorio. Por eso se incluye, porque es parte de la norma”, aseguró doña Mónica.

La Junta Directiva del INS corrió toda la mañana del 1 de noviembre para aprobar una nueva propuesta, que a eso de las 2 p. m. enviaron a la Sugese.

Al cierre de edición todavía el marchamo 2024 no se podía pagar. (Eduardo Vega Arguijo)

Si la Sugese la aprueba, se comienza el cobro del marchamo 2024 el mismo 1 de noviembre, de lo contrario, hay que esperar hasta que Sugese hable porque incluso podría pasar que el INS tenga que volver a hacer otra propuesta.

Al cierre de edición no había salido humo blanco en esta bronca INS-Sugese.