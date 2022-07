Sepa porqué la hepatitis es tan peligrosa

Cada año, en el continente americano hay aproximadamente 10 mil nuevas infecciones por el virus de la Hepatitis B y 67 mil por Hepatitis C, de las cuales, sólo el 18% y 22% respectivamente son diagnosticadas, y muchísimas menos aún reciben tratamiento.

Esta enfermedad es una inflamación aguda del hígado que puede estar asociada a múltiples causas entre ellas infecciones virales, sustancias tóxicas, medicamentos y algunas condiciones médicas.

La vacunación contra la hepatitis es fundamental para controlar esa enfermedad en el mundo. Foto: Unicef. (Cesar Poveda/© UNICEF/UN0517742/Poveda)

Existen varios tipos, la hepatitis A se caracteriza porque los casos son siempre agudos y no requieren tratamiento con antivirales, la Hepatitis B aguda la cual en la infancia es asintomática y la Hepatitis C la cual causa hepatitis tanto aguda como crónica.

Según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social, 70 de cada 100 de las hepatitis que se atienden en los servicios de salud corresponden a hepatitis tipo A.

[ Tica se resiste a creer que su cáncer no tiene cura y pide ayuda para operarse en España ]

En el 2019, 125 mil personas murieron en la región de las Américas a causa de cáncer de hígado y enfermedad hepática (cirrosis), enfermedades que son causadas principalmente por los virus de la Hepatitis B y C.

La OMS pretende erradicar la hepatitis para el año 2030, pues se estableció la meta de reducir las muertes por cáncer de hígado en un 50% para el 2025.

El lavado de manos es fundamental para evitar contagios de hepatitis. Foto: Archivo. (Pixabay)

¿Qué la causa?

El Dr. Marlon Rojas, gastroenterólogo del centro Equilibrium, explica que esta inflamación en el hígado puede ser provocada por diversos factores como el consumo de alcohol, acumulación de grasa en el hígado o enfermedades de tipo autoinmune.

Según Rojas, en cualquiera de los tipos de virus, cuando se da la infección, el síntoma inicial en la mayoría de pacientes es un malestar general. Eventualmente la persona puede tener fiebre, dolor abdominal y ya a partir de ahí aparece el síntoma más importante que es por el que la mayoría de pacientes consultan qué es la ictericia (coloración amarilla de la piel o de los ojos).

[ Pequeño valiente se aferra a la vida luego de que el papá le donara parte del hígado ]

En el caso de la hepatitis A, es transmitida principalmente por epidemias locales, una vez que aparece un caso y este lo transmite a otras personas por contacto cercano o una mala higiene e inclusive por agua o alimentos contaminados por heces. Para prevenirla, se debe evitar el contacto con personas que tengan el virus así como mantener un adecuado lavado de manos. La vacunación para este tipo de virus es también la mejor forma de combatirla.

En un principio la hepatitis se manifiesta con un malestar general. Foto: Cortesía.

[ OIJ confirma que cuerpos de pareja fallecida en Curridabat no tenían disparos ]

Las hepatitis B y C se transmiten por contacto con sangre o fluidos, relaciones sexuales, agujas contaminadas e incluso de una mujer embarazada al bebé. El especialista menciona que la hepatitis C sí tiene tratamiento curativo con una eficacia cercana al 100%, mientras que en la hepatitis B la posibilidad que se cure con tratamiento está por debajo del 5%, por lo que el tratamiento está más enfocado en reducir la cantidad de virus en la sangre pero no en curarlo.

En los últimos tres años se ha evidenciado en el país una disminución de casos de hepatitis que podría posiblemente verse relacionado al inicio de la pandemia del covid-19 por el incremento en el uso de medidas higiénicas como lavado frecuente de manos lo que contribuyó a la disminución de la transmisión ano-mano- boca, de virus y bacteria.