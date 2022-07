Tica se resiste a creer que su cáncer no tiene cura y pide ayuda para operarse en España

¡Natalia Villegas Morales es una mujer de fe!

Hace seis meses recibió la noticia de que tenía cáncer gástrico y poco después le dijeron que la enfermedad estaba tan avanzada que ya no había nada qué hacer.

Sin embargo, ella se niega a aceptar ese diagnóstico y por eso ahora, además de luchar por su vida, también lo hace por reunir la plata que necesita para ir a operarse a España, donde sí le dieron esperanzas.

Natalia dice que sus tres hijos le dan la fuerza que necesita todos los días. Foto: Cortesía. (Cortesía de Natalia Villegas)

La Teja conversó con ella y nos contó que siente el corazón cargado de positivismo, ya que sus tres hijos le dan la fuerza que necesita para enfrentar las pruebas de cada día.

“Hace seis meses me diagnosticaron un cáncer, lo encontramos por una gastroscopia que me hice a finales de enero, el mismo día que me hicieron el examen me dijeron que tenía un cáncer gástrico muy agresivo”, recordó.

En un primer momento los médicos le dijeron que podían operarla, pero cuando la internaron para que le hicieran la cirugía suspendieron el procedimiento porque el cáncer había hecho metástasis a varios órganos importantes muy rápido.

“El cáncer pasó a ser grado cuatro, que es la fase terminal. He luchado con esto durante todo este tiempo, llevo ocho quimioterapias, me están poniendo un tratamiento paliativo, lo que están tratando de hacer es que el tumor no avance tan rápido.

“Los doctores me han hablado de tiempo de vida, ha sido muy duro, me dijeron que este cáncer avanza tan rápido que me quedaban de 18 a 24 meses de vida y me dijeron que no hay operación para mí, que simplemente iba a recibir las quimioterapias y que después de eso Cuidados Paliativos se iba a encargar de mí”, contó.

Ella no acepta el diagnóstico que le dieron los médico, tiene la esperanza de salvar su vida. Foto: Cortesía. (Cortesía de Natalia Villegas)

Buscó otras opciones

Natalia respeta a la ciencia y a los médicos y está siguiendo los tratamientos que le mandan, pero mantiene la esperanza de que su vida puede salvarse. No quiere creer que su tiempo en esta tierra está contado.

Es por eso que investigó por su cuenta qué otros tratamientos podían servirle y encontró uno en España.

“Encontramos un doctor, es uno de los mejores que hay. Viajé hace poco a España para visitarlo y que me hiciera varios exámenes para ver si podían operarme o no y recibí unas excelentes noticias: me dijo que sí me podían operar”.

En ese hospital le estuvieron haciendo análisis durante cuatro días y al cuarto le dieron la noticia que ella tanto había esperado. Naty se emocionó tanto que hasta abrazó al doctor.

“Fue una experiencia increíble, nunca había viajado sola, fui a otro continente completamente sola, pero tenía que hacerlo”, relató la valiente.

Ella contó que el día que viajó a España lo hizo con el corazón partido en dos porque su hija menor, Luiciana, de solo dos años, quedó internada en el hospital de Niños, porque tenía un problema en un oído.

La valiente tiene el corazón lleno de esperanza. Foto: Cortesía. (Cortesía de Natalia Villegas)

Contra el tiempo

Pese a que la noticia que le dio el doctor español era lo que esperaba para renovar sus esperanzas, el especialista fue muy claro en que el tipo de cáncer que tiene es realmente agresivo y está en una etapa muy avanzada, por lo que deben operarla en un mes, máximo.

Naty regresó al país para reunir la plata para regresar a España a operarse. La cirugía está programada para el 20 de agosto y será en Córdoba.

“Es una operación bastante costosa, son 30 millones de colones y por eso estoy solicitando la ayuda de las personas que puedan colaborar, hay varias actividades que se están realizando para recoger dinero”.

La luchadora es oriunda de Quepos y aunque hace ocho años vive en Alajuela, sus vecinos de la infancia la están apoyando mucho y están organizando rifas, bingos, shows, entre otras actividades.

La paciente pide ayuda para reunir la plata que necesita para ir a España. Foto: Cortesía. (Cortesía de Natalia Villegas)

El dueño del restaurante Fogo Rodizio, localizado en Escazú, es amigo de Naty y por todas las ventas de este viernes 29 de julio serán donadas a ella.

Hasta habrá una presentación de Omar Cascante y Costa Habana, a las 7 p. m. y la entrada costará $50 por persona (unos 30 mil colones); las reservaciones se hacen al teléfono 8933-1321.

También se pueden hacer donaciones por medio de Sinpe móvil al teléfono 8562-2405. Ya ha recaudado ¢6 millones.

Natalia envió un mensaje a las personas que al igual que ella están viviendo un momento difícil.

“Hay que confiar en Dios, aferrarnos a sus promesas, yo soy una amante de la vida, amo pasear, amo estar con mi familia y amo sonreir. No quiero que estos días se acaben.

“Mi mensaje es ante cualquier diagnóstico o circunstancia que la vida les presente, sea salud, trabajo, créansela, y no permitan que nadie les venga a decir lo contrario, no permitan que les digan que usted no puede, que usted se va a morir en 18 meses, lo más importante está en la mente, lo que usted crea con su mente eso es lo que va a ser, la mente es muy poderosa”.