Si a su hijo le cuesta concentrarse en el estudio, esta podría ser la razón

Con la entrada a clases se pone sobre el tapete un tema de mucha importancia que tiene una solución sencilla.

Muchos estudiantes llegan a las aulas pero no ponen la atención suficiente a los educadores, pero no es porque no quieren, sino porque tienen problemas de vista que los hace desconcentrarse.

Ópticas Münkel tiene 40 sucursales en el país y en todas atiende niños. Foto: Cortesía. (Cortesía)

Ópticas Münkel tiene paquetes buenísimos para esta entrada a clases.

“La campaña impulsa el regreso a clases con calidad y salud visual. Muchas veces la gente tiene la percepción equivocada de que los niños y adolescentes no necesitan lentes, sin embargo, está demostrado que por el uso de dispositivos digitales es importantísimo hacer chequeos”, informó el doctor Paúl Münkel.

En todas las sucursales de Ópticas Münkel hacen exámenes de la vista a los niños y tienen excelentes anteojos ya sea con graduación, si es que le necesitan, o lentes con protección de la luz azul para evitar problemas a futuro.

El equipo de Ópticas Münkel está capacitado para atender a los más pequeños de la casa Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

“Ópticas Münkel tiene 40 puntos de venta y hay unos paquetes buenísimos para que el golpe al bolsillo no sea tan grande. Hay un kit que incluye examen de la vista; aros Kids, lentes unifocales, antirreflejo AR ultra blue y también protección para la luz azul, todo en solo ¢38.500″, manifestó el especialista.

La entrada a clases es la oportunidad perfecta para que usted lleve a sus hijos a hacerse un chequeo de la vista para detectar cualquier problema a tiempo.