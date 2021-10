Si tuvo covid no haga ejercicios sin autorización de un doctor porque podría sufrir muerte súbita

Las personas que superaron el covid-19 no pueden hacer ejercicio sin tener el visto bueno de un médico porque, de lo contrario, podrían exponerse a una muerte súbita.

El Ministerio de Salud informó que, al 15 de octubre, 470 mil personas en el país superaron el virus, por lo que si usted es una de esas, mejor haga caso.

Bien cuidado. Es fundamental que se haga un electrocardiograma antes de hacer ejercicios si se recuperó de covid-19. Cortesía. (Cortesía/Getty Images/iStockphoto)

Los pasos para retomar la actividad física son: que le den de alta del covid-19 y hacerse un profundo chequeo médico, incluida una prueba de esfuerzo, para entender bien cómo está su corazón.

Investigaciones científicas demostraron que el coronavirus afecta algunos órganos como el corazón y los pulmones.

Durante la actividad física el corazón necesita palpitar más para bombear la sangre hasta los músculos y si este sufre algún daño causado por el virus, puede funcionar mal e incluso detenerse por el esfuerzo.

Para ayudarle a retomar el ejercicio de forma segura, Jennifer Hughes, educadora física del Área de Salud de San Pablo de Heredia, administrada por Coopesiba, ofrece algunas otras recomendaciones para regresar al ejercicio, entre ellas iniciar con caminatas cortas de baja intensidad.

“Lo primero que hay que valorar es si la persona padeció la enfermedad de forma leve, moderada o severa. Dependiendo de su condición, un médico debe darle de alta para retomar el ejercicio. En ese regreso a la actividad física, como caminar, trotar, nadar o hacer yoga, la frecuencia cardiaca no debe sobrepasar el 60%.

“Esa medición se hace con un reloj inteligente u otras formas más baratas de evaluación que el especialista le puede recomendar y que mida el funcionamiento del corazón”, explica Hughes.

Autorización médica. Para volver a hacer ejercicios necesita que su médico lo autorice y que se mantenga en constante revisión. Cortesía. (Cortesía/Getty Images/iStockphoto)

La experta dice que las personas que solían hacer ejercicio de alto rendimiento o todos los días, tampoco están exentas.

“Las personas que corren, nadan, hacen crossfit u otro deporte de alta intensidad no tienen la misma capacidad física que antes del covid-19, por lo que deben realizarse un chequeo más completo que incluya una prueba de esfuerzo”, aconseja la educadora física de Coopesiba.

Karla Castillo no tenía factores de riesgo, se contagió de covid-19 y lo superó, pero decidió contar su testimonio porque su caso es sirve de ejemplo para otras personas que quieran retomar el ejercicio.

“Antes del covid-19 era una persona activa porque hacía funcionales tres veces por semana. Luego de salir del hospital, el neumólogo me recomendó que iniciara con la actividad física poco a poco.

“Todavía no alzo el mismo peso de antes, muchos ejercicios no los puedo hacer, incluso regresando me hacía mucha falta el aire, por lo que les recomiendo supervisión médica aunque padecieran la enfermedad de forma leve”, aconseja la educadora, de 41 años.

Otros chequeos médicos que recomiendan los expertos de la salud después del mortal virus son: un chequeo general, un electrocardiograma y un ecocardiograma.

Plan de ejercicio gratuito

Los vecinos de San Pablo de Heredia y Barva pueden contar con un plan personalizado de forma gratuita.

Si usted es asegurado del Área de San Pablo de Heredia debe comunicarse con la preparadora física Jennifer Hudges al teléfono 2562-5623 o enviar un correo a jhughes@coopesiba.com.

Si vive en Barva, el profesional que le atenderá es Jonathan Herrera, preparador físico de ese sector y lo puede llamar al teléfono 2562- 7026 o bien escribir un correo a jherrera@coopesiba.com.

Si no es de esta zona, consulte con el centro de salud de su comunidad para que le ayuden a regresar como se debe a los ejercicios.