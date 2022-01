Sicóloga tica tocó puertas y ahora colabora con Televisa y Netflix

La sicóloga Jimena Caballero es un ejemplo de que cuando uno se esfuerza puede cumplir sus sueños.

Ella vivió su niñez en barrio Cuba, al sur de San José, y siempre anheló estudiar algo que le permitiera ayudar a los demás. Así llegó a la sicología.

Ya como sicóloga quiso ir mas allá y buscar la manera de causar un impacto social. Trabajó con grupos vulnerables como presos, transexuales, mujeres agredidas, refugiados; pero quiso ir aún mas allá y empezó a tocar puertas en medios de comunicación internacionales. Y nada menos que Televisa y Netflix le dijeron “pase adelante”.

Con sus participaciones, Jimena espera ayudar a quienes la vean y escuchen a vivir con más bienestar.

La sicóloga tica Jimena Caballero tocó puertas y se las abrieron en Televisa y Netflix. Foto: Cortesía de Jimena Caballero. (Cortesía de Jimena Caballero)

“Siempre he tratado de que mi trabajo tenga un impacto en los demás, hice proyectos con hombres y mujeres privados de libertad; fui asesora en Casa Presidencial de la vicepresidenta Ana Helena Chacón, fui asesora en la Asamblea Legislativa, colaboré con organismos internacionales como la ACNUR, hasta fundé un partido político de la comunidad LGBT, pero la política es muy complicada, cuesta que todos nos pongamos de acuerdo en ciertos temas”, explica.

“Luego me dediqué de lleno a mi consultorio, pero cuando inició la pandemia sentía que me hacía falta algo y empecé una maestría en Comunicación. Estuve participando en entrevistas en Repretel y me gustó mucho ese trabajo en medios de comunicación y pensé que quizá eso es lo que quería hacer, pero manteniendo mi consultorio que me encanta”.

Fuera del país

Con el paso del tiempo Jimena empezó a pensar en grande y se propuso llevar sus conocimientos fuera de Costa Rica.

“Todo en la vida requiere esfuerzo, en el día atendía pacientes por Zoom, luego me dedicaba a mi maestría y en las noches me acostaba tardísimo buscando contactos de personas que trabajaran en Televisa, Univisión, Netflix y las fui contactando. Al principio me presentaba y los agregaba a mis redes sociales, ya con el tiempo les decía que me encantaría colaborar en sus proyecto y así se fueron abriendo puertas”.

Primer viaje

En diciembre del 2021 la sicóloga hizo un viaje a México para tener ya contacto personal por primera vez con los representantes de Televisa y Netflix.

“Participé en varios espacios y entrevistas en medios como TV Azteca en el podcast Cortando la Baraja, y en el noticiero de Televisa Expreso de la Mañana; ahí voy a ser corresponsal y estaré enviando desde Costa Rica notas sobre salud mental”, detalla.

En diciembre pasado la especialista viajó a México y participó en varias entrevistas. Foto: Cortesía de Jimena Caballero. (Cortesía de Jimena Caballero)

“En cuanto a Netflix ya me pidieron que revisara unos guiones de proyectos para analizar temas de igualdad de género y me pidieron analizar los perfiles de unos posibles personajes para un proyecto.

“También me dijeron que en lo próximos días debo enlazarme por Zoom con Netflix Colombia para participar en el proyecto que están desarrollando de ‘Cien años de soledad’, el libro de Gabriel García Márquez”, contó emocionada.

La sicóloga incluso recibió una capacitación para presentar un proyecto propio.

En octubre próximo deberá hacer llegar a Netflix México un borrador escrito con la idea, los materiales que necesitaría, los actores, las cámaras, el presupuesto y todos los detalles.

Luego, en febrero, deberá entregar un demo (cómo quedaría) y después del análisis de todo eso, Netflix definiría si se le asigna un productor para llevarlo a cabo.

La próxima semana, Jimena irá de nuevo a México para participar de nuevo en varios programas y noticieros para hablar de salud mental.

“Estoy también trabajando allá, en México, con la Federación Mundial Académica y Empresarial de las Áreas de la Salud. Voy a dar unas capacitaciones sobre salud mental, pero la idea es que más adelante podamos traer al país grupos de empresarios que vengan a recibir las charlas, lo que beneficiaría el turismo nacional”.

Jimena siempre ha apoyado los grupos vulnerables y ahora quiere llevar su mensaje a otros países. Foto: Gesline Anrango. (Gesline Anrango)

Gratitud y determinación

Jimena dice que siente mucha gratitud por todo lo que está viviendo y sabe que se debe a la determinación y el esfuerzo propios.

“Tengo muchos planes y espero dar lo mejor en todos. No quiero dejar de lado mi consultorio; al contrario, ya estoy convirtiéndolo en un centro integral porque están trabajando conmigo especialistas en nutrición, siquiatría, fisiatría, sicólogos de niños. La idea es alquilar más adelante una casa grande para que todos estemos atendiendo ahí.

“En cuanto a la participación en medios de comunicación sigo trabajando y he estado pensando en tocar puertas en Univisión y CNN, ¿por qué no?”.

La especialista espera que su trabajo pueda ayudar a mucha gente que no tiene una salud mental adecuada, ya que la pandemia ha incrementado los casos de ansiedad y depresión en todo el mundo.