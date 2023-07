¡Sigue el pleito! Fabricio Alvarado no se quedó callado y le respondió a diputado que le tiró con todo

Fabricio Alvarado sigue indignado por el proyecto de ley presentado por el Frente Amplio. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El diputado Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República, no se quedó callado ante el montón de cosas que le escribió en Twitter el legislador Jonathan Acuña, del Frente Amplio.

El frenteamplista le dijo a Alvarado que cruzó todos los límites y que había caído en una bajeza al decir que su fracción podría, en el futuro, querer aprobar la pedofilia en Costa Rica por haber presentado la iniciativa, que detalla que los niños tendrían los mismos derechos de los adultos de cambiarse el nombre y hasta de acceder a procedimientos médicos como bloqueadores de hormonas.

LEA MÁS: Diputado le responde con todo a Fabricio Alvarado por decir que promueven la pedofilia

“@JonaFA2022 Mientras usted llora al lado de sus hijas, porque su ideología lo tiene preso de la locura más vil, nosotros estamos dispuestos a luchar por los nuestros, y por los hijos de todos los costarricenses. No vamos a permitir que estas atrocidades avancen en Costa Rica. Este país no se convertirá en el patio trasero del progresismo global, que se pasa las copias de sus proyectos de ley, de país en país. No vamos a ser su laboratorio de ingeniería social”, le respondió Fabricio al legislador del Frente Amplio.

Jonathan Acuña, del Frente Amplio, dice que Alvarado haría cualquier cosa por ganar seguidores. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Tomo sus tuits @JonaFA2022 como un compromiso suyo a nunca promover la pedofilia en Costa Rica. Si lo llegan a hacer, o a apoyar a alguna organización que venga con esa nueva ocurrencia, me encargaré de hacérselo saber a todo el país.

LEA MÁS: ¡Hay noticias sobre el cobro del marchamo!

“Si se ofendió y piensa que mis palabras cruzaron los límites, dese cuenta de que más ofendidos están miles con ese proyecto que se atrevieron a presentar. Pero es más fácil llamarle odio y mentira a lo que decimos, que reconocer que este proyecto sí cruzó todos los límites. Usted, si quiere, llore a la par de sus hijas, yo a las mías las voy a defender.

“La molestia que siente, debería hacerlo reflexionar. Pararse al lado de los ideólogos del género para defender esta aberración no lo hace un mártir. Lo hace un instrumento de la lujuria del poder. Deténganse ya, retiren ese proyecto, y dejen de dividir al país”, agregó Alvarado como respuesta a Acuña.

Fabricio Alvarado criticó muy fuerte al Frente Amplio

LEA MÁS: Panchito, el tucán blanco, habría superado el bullying y parece que tiene novia

El legislador del Frente Amplio aseguró que las palabras que había dado Alvarado en el Plenario Legislativo son parte de sus estrategias políticas para seguir en busca de la presidencia de la República, como lo ha hecho en las últimas campañas y que al decir esas “barbaridades” contra ellos, solo demuestra que está dispuesto a cualquier cosa con tal de ganar seguidores.