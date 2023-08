Simulacro nacional tuvo un final inesperado y movido, pero de verdad

Bomberos y Cruz Roja simularon el rescate de varias personas en áreas colapsadas. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

El quinto simulacro nacional de evacuación por sismo, que se llevó a cabo este martes a las 10 a.m., tuvo un final inesperado y movido, pero real, que puso en evidencia la importancia de estar preparados para enfrentar este tipo de eventos naturales.

Un fuerte temblor puso a la población del Valle Central en alerta, incluso este casi se vino en medio del simulacro.

Según el Observatorio Vulcanológico y Sismológico (Ovsicori), la magnitud fue de 3 grados y se dio a la 1:50 de la tarde.

Las escuelas y colegios también pusieron en práctica los planes de evacuación. Foto: CNE. (CNE)

El mecatazo, que muchos en redes reportaron haber sentido, tuvo su epicentro 2,4 kilómetros al este de Bajo La Hondura de Moravia, en San José. La profundidad fue de 10 kilómetros.

Luego del sismo principal se vinieron en seguidilla tres más, con epicentro en Coronado, San José.

Uno de 3,6 grados a la 1:54 p. m., que se dio 3,1 kilómetros al sureste del Alto La Palma de Vázquez de Coronado. Otro de 3,4 grados, a la 1:57 de la tarde, 3,2 kilómetros al este del mismo lugar.

Este es el quinto simulacro de sismo que se hace en el país. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

A las 2:01 p. m. se reportó el cuarto meneón, 3,6 kilómetros al oeste de Tierras Morenas de Vázquez de Coronado, el bombazo fue de 3,46 grados.

Gran esfuerzo

Volviendo al simulacro, este martes, a las 10 de la mañana, se paralizó el país en un ensayo de los protocolos que hay que hacer ante un eventual terremoto.

Este quinto simulacro nacional de evacuación por sismo simuló un escenario de terremoto en Golfito, Puntarenas, con una magnitud de 7,4 grados.

En el simulacro de evacuación en la Asamblea Legislativa hubo 17 "heridos". Foto: Rocío Sandí. (Rocío Sandí)

Hasta con “heridos”

La Teja participó en el simulacro de al Asamblea Legislativa. El reporte total fue la evacuación de 315 personas en seis edificios de la institución. Se reportaron 17 heridos (simulados), de los cuales 11 estaban en condición muy grave y fueron llevados a un centro médico, tres estaban con golpes que no necesitaban traslado, pero sí atención, y cinco más con lesiones leves, pero uno sufrió un paro cardiorrespiratorio y murió (se simuló la muerte).

Luis Arguedas tuvo un papel importante en el ensayo en el Congreso, él fue uno de los 17 heridos de mentirillas que necesitaron ayuda y hasta traslado a un hospital porque, supuestamente, tuvo una lesión grave.

“Yo estaba trabajando en el piso -2 y cuando venía subiendo por las gradas para evacuar me tropecé, me doblé el pie, me caí y tuve una fractura expuesta, hasta se me salió un huesito en la pierna.

Luis Arguedas hizo el papel de víctima en la Asamblea Legislativa. Foto: Rocío Sandí. (Rocío Sandí)

“Los brigadistas se dieron cuenta de lo que me había pasado y primero entre dos me subieron a una tabla para sacarme y luego llegaron otros dos, entre los cuatro me sacaron del edificio y me llevaron al toldo donde estaban los heridos para que me atendieran”, relató, manteniendo su personaje.

Luego le consultamos qué le había parecido la experiencia como víctima en el simulacro y dijo que a él le encanta ayudar en esas cosas porque siempre ha sido brigadista de corazón, solo que ahora tiene problemas en las rodillas, entonces ya no participa en esas actividades.

“Estas preparaciones son muy importantes, yo siempre que puedo ayudo y hoy me tocó de esta manera. Es importante que la gente coopere con los simulacros porque en realidad de este tipo de preparaciones depende la vida de uno, tenemos que cuidarnos entre todos”.

Simulacro Asamblea

Gran participación

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) informó que la actividad contó con una participación de poco más de un millón trescientos mil habitantes, el ejercicio movilizó a 384.702 hombres, 389.429 mujeres y 537.827 niños y niñas. También participaron 16.348 indígenas y 40.099 personas con alguna discapacidad.

El ejercicio contó con la participación de instituciones públicas y privadas, cámaras de comercio, sector hotelero, turístico y una participación comunal de 4.312 comunidades pellizcadas.

Los datos recopilados en este ejercicio serán analizados por los miembros del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, quienes tomarán en cuenta las evaluaciones para coordinar las siguientes acciones en materia de prevención del riesgo y atención de emergencias en cada territorio.