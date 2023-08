Pilar Cisneros: “A veces es necesario mentir”

Pilar Cisneros, la diputada y jefa de fracción del Partido Progreso Social Democrático, que recientemente le dio el apoyo a una nueva agrupación política llamada Aquí Costa Rica Manda, dio una entrevista en la que sorprendió con varias respuestas, incluso reconoció que ha mentido.

Cisneros dio las declaraciones al periodista Douglas Sánchez, del medio de comunicación OPA y entre las revelaciones que hizo, dijo que prefería a la Pilar Cisneros periodista que a la política, pero que decidió meterse en ese complicado mundo porque quería ayudar a hacer un cambio en el país.

Pilar Cisneros reconoció que "a veces hay que mentir". Foto: Asamblea Legislativa. (Asamblea Legislativa)

La legisladora dijo además que la han golpeado mucho en este año y pico que ha sido diputada, pero que ella sabe defenderse.

“Golpeada duro, pero duro duro duro, yo digamos que no golpeo, me defiendo, porque no soy una persona de agachar la cabeza ni de aguantar las mentiras y las cosas que dicen de mí”, manifestó.

La política reconoció que gran parte de la comunicación del Gobierno ha recaído en ella y en el presidente Rodrigo Chaves y que eso le resta protagonismo a los ministros, por lo que le ha pedido al ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, que les ayude a los jerarcas que han estado más agachados a que “saquen la cabeza”.

Ante la consulta de que no le gusta a Cisneros de su faceta política dijo que no le gusta tener que invertir tanto tiempo en pelear: “No me gusta tener que estarme defendiendo de un montón de sandeces”, expresó.

“La política es muy sucia, muy mentirosa, es muy de ataque y yo visualizo la política, tal vez porque no soy política, totalmente diferente”, agregó.

La legisladora dijo también que le encantan los detectores de mentiras porque el político tradicional miente descaradamente y hasta tiró la cuñita diciendo que daría algo porque el empresario Leonel Baruch aceptara una entrevista con un detector de mentiras, sin embargo, él ya ha dicho varias veces que está dispuesto hacerlo, pero con la condición de que participen el presidente de la República, Rodrigo Chaves y el ministro de Hacienda, Nogui Acosta.

La legisladora dice que se ha agarrado varias veces con el presidente Chaves. Foto: Archivo. (Casa Presidencial)

Todos mienten

Ante la pregunta de Pilar Cisneros ha mentido ella respondió con un contundente: “sí claro”.

“Todos hemos mentido, yo no recuerdo haber mentido en la política. Todos mentimos y yo toda la vida le digo a los que yo entreno y a los ministros y todo a veces es necesario mentir, pero si usted puede no mentir, no mienta”, expresó.

Otra cosa que llamó mucho la atención es que Pilar reconoció que se ha peleado con el presidente Chaves porque dice que ella defiende lo que piensa.

“Yo soy muy honesta con el presidente Chaves, yo no hago lo que el presidente quiere que haga o quiere que diga. Nos hemos peleado muchas veces, en ese tema por ejemplo (el de los proyectos de ley que pretenden poner más impuestos) y en otros delicados que yo le digo, usted va a anunciar ¿está seguro? ¿está absolutamente seguro?, ¿está absolutamente blindado?”, dijo Cisneros y mencionó que para ella el megacaso de Leonel Baruch fue mal manejado.

También criticó que el aumento de salario que le hizo el presidente Chaves a los ministros no fue en un buen momento y eso hizo que mucha gente se opusiera.