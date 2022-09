Sindicatos del campo de la salud contradicen a Rodrigo Chaves

Sindicatos del campo de la salud aseguraron este martes, en conferencia de prensa, que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no está quebrada, como dijo días atrás el presidente Rodrigo Chaves.

Añadieron que está mostrando actitudes dictatoriales al tomar decisiones como despedir al presidente de la Caja, Álvaro Ramos.

“Esperamos que la nueva presidenta ejecutiva (Marta Esquivel) entienda el reto que tiene con esta institución tan compleja, pero tan importante para el país.

Los representante sindicales aseguran que la Caja no está quebrada y que hasta tiene reservas económicas. (Cortesía)

“Que entienda (la presidenta de la Caja) que la junta directiva (de la Caja) funciona con total independencia del Poder Ejecutivo”, dijo Marta Elena Rodríguez González, representante del sector sindical.

Sobre el ajuste salarial que aprobó Álvaro Ramos (y por lo cual fue despedido) Rodríguez aseguró que es un aumento legal.

“La Caja no está quebrada. La Caja asumió la prestación de sus servicios en pandemia, algo que exigió esfuerzos extraordinarios de los trabajadores y esfuerzos desde la institución. La Caja es una institución autónoma que no depende del presupuesto nacional sino que se autofinancia. Lamentablemente arrastra una deuda de 2,7 billones de colones que el Gobierno no ha pagado, pero la Caja tiene reservas por 1,6 billones de colones.

En conferencia de prensa los sectores sindicales contradicen al presidente Chaves quien aseguró que la Caja está quebrada. (Cortesía)

“Podemos asegurar que la Caja está financieramente asegurada como ha venido funcionando por más de ochenta años”, asegura la representante sindical.

Le hacen un llamado al presidente Chaves para que escuche a la junta directiva y sus argumentos.

El bloque sindical del sector salud lo integran UNDECA, UMN, SIPROCIMECA, ANPE, SINASSASS Y SINAME.