Sinpe móvil tiene enamorados a los hombres en Costa Rica, son ellos quienes más lo usan.

“Yo pago absolutamente todo por Sinpe móvil, no me acuerdo ni de mi clave del cajero automático porque desde la pandemia no volví a sacar plata del cajero”, afirma Ernesto Arce, uno de esos seducidos por las facilidades de la herramienta digital.

Muchos pulseadores han habilitado sus números para recibir el pago por SINPE móvil. Cortesía (Cortesía )

Un estudio sobre el uso de las tarjetas, hecho por la Oficina del Consumidor Financiero (OFC) a través de una encuesta, reveló que el uso de Sinpe móvil es más frecuente entre los hombres (64 de cada 100), gente de 35 a 44 años (71 de cada 100) y quienes tienen ingresos altos (67 de cada 100).

Según el estudio, 6 de cada 10 consumidores del país tienen Sinpe, un servicio que facilita y agiliza el pago y, de paso --y muy importante-- mueve la economía.

El Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe, como le llamamos los ticos) es una forma sencilla de pasar plata de una cuenta bancaria a otra que están enlazadas (cada una) a un número

de celular y se hace sin pagar comisión.

¿Para qué lo usan?

El estudio reveló que 89 de cada 100 usuarios de Sinpe recurren a este para hacerles transferencias a familiares y amigos; 59 de cada 100 para pagar en comercios como la pulpería, la feria del agricultor o gasolineras; 53 de cada 100 para pagar compras hechas por internet; 41 de cada 100 para cancelarle al jardinero o alguien que haga una reparación rápida y 32 de cada 100 para pagar el taxi o el servicio de Uber.

“Me parece una gran facilidad. Con el pago de la cancha de fútbol cinco, que es entre todos los que jugamos, solo nos ponemos de acuerdo y le pasamos el monto a uno para que pague.

“Los que han salido perdiendo, porque ya no ando efectivo nunca, son los guachis, pero incluso uno que me cuidó el carro un gran rato y bajo un gran aguacero, me dijo que tenía Sinpe y le transferí mil quinientos″, explicó Ernesto, quien ya puso a su papá, de 75 años, en todas con el funcionamiento.

Los hombres son los que más usan el SINPE móvil para hacer sus pagos. (shutterstock/Shutterstock)

Arce destacó que en la feria del agricultor de Heredia, por ejemplo, todos los chinamos tienen un rótulo en el cual informan que se puede pagar por medio de Sinpe. Incluso hay trameros que usan camisetas con el número de celular estampado para que los clientes estén avisados.

Danilo Montero, director general de la Oficina del Consumidor Financiero, nos dice esto del estudio: “También se pudo identificar la relación del tipo de trasferencias según género, condición socioeconómica, laboral, académica, educativa y lugar de residencia. Aunque este medio de pago es utilizado por todos los grupos para hacer transferencias a familiares o amigos, ese comportamiento es más notorio entre quienes tienen nivel académico universitario (92 de cada 100) y a los que les alcanza para lo básico y más (92 de cada 100)”.

Muchos trameros de ferias y mercados aceptan que se les pague por Sinpe. (Rafael Pacheco Granados)

Otro aspecto relevante que reflejó el estudio es el relacionado con la frecuencia de uso de Sinpe móvil. La mitad de los encuestados dijo que lo utiliza al menos una vez a la semana y 17 de cada 100, todos los días.

Y aunque muchas personas tienen activo el servicio, aún es frecuente el de la tarjeta de débito. En total, 23 de cada 100 consultados afirmaron usarla a diario. Del mismo modo, los consumidores que tienen Sinpe acostumbran usar la tarjeta de débito con más frecuencia que quienes no lo tienen activo.

