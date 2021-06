“Empecé a sentirme como raro, me sentía diferente, como que presentía que tenía esa enfermedad, yo voy mucho donde mi hermana para ayudarla a cuidar a mi hermano (tiene un retardo mental), pero preferí no ir a diario por eso que presentía. El miércoles 19 de mayo fui a ver cómo estaban, pero no entré a la casa, le dije que me sentía raro y mi hermana me dijo que no creía que yo estuviera contagiado, pero de todas formas me quedé afuera.