“Me ayudaron a quitarme la ropa y me dijeron que iban a quemarlo todo, después me llevaron a un salón y me pusieron oxígeno. Una enfermera muy cariñosa me dijo que necesitaba que la ayudara para no tener que intubarme y me dio las indicaciones sobre los inhaladores y tratamientos que tenía que usar, yo los seguí al pie de la letra, pero seguí empeorando”, relató.