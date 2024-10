Sofía Guillén sobre amenazas: “Es curioso que suceda cuando denuncio el narcoestado”

La diputada Sofía Guillén, del Partido Frente Amplio, asegura que la persona que le envió amenazas de muerte, por medio de su correo de trabajo de la Asamblea Legislativa, es un gran cobarde que se esconde detrás de un teclado.

La semana pasada se dio a conocer que tanto Guillén, como la diputada liberacionista Andrea Álvarez, recibieron unos correos electrónicos donde las insultaban, ofendían y también las amenazaban de muerte. Debido a la seriedad del caso, las dos presentaron la denuncia ante las autoridades judiciales.

LEA MÁS: Diputada Sofía Guillén responde sin pelos en la lengua a quién la amenazó de muerte

09/10/2023 Asamblea Legislativa. Diputados particiaparon de la Primera Sesión Plenaria del año. Diputada de Frente Amplio, Sofía Guillén. (Rafael Pacheco Granados)

La legisladora del Frente Amplio conversó con La Teja sobre el tema y asegura que esas estrategias de intimidación no funcionan con ella, ya que seguirá trabajando, investigando y denunciando lo que sea necesario.

¿Había recibido antes amenazas?

No con ese grado de agresividad ni al correo institucional de la Asamblea Legislativa. Es la primera vez en lo que tengo de gestión que recibo una amenaza donde dice que van a bombear, balacear, matar, a una compañera diputada y a mí, y al final terminan diciendo que a todo el mundo.

LEA MÁS: Diputada Andrea Álvarez revela la terrible y ofensiva amenaza de muerte que recibió

¿Le han dicho cosas o amenazas en la calle?

No, en las calles me siento muy bien, creo que el costarricense es muy amable por naturaleza. Yo no deseo darle protagonismo al cobarde que haya escrito eso tras un teclado porque, la verdad, es que esa es una cobardía muy grande. Creo que la mayoría de costarricenses no son así, uno camina, lo saludan, conversan, y en realidad me siento muy segura y tranquila cuando camino por mi barrio y las comunidades que visito.

La Academia del Servicio Nacional de Guardacostas en Quepos se encontraba a 250 metros del mar. Foto: Cortesía

¿Después de estas amenazas su vida ha cambiado de alguna manera?

No puedo hablar de las medidas de seguridad que he tomado; precisamente, por razones de seguridad, lo que sí le puedo decir a los costarricenses es que no me voy a dejar intimidar por nadie.

Sí creo que es muy curioso que la amenaza suceda cuando denuncio el narcoestado y al gobierno, pero bueno, yo no voy a dejar de hacer mi trabajo, no voy a dejar de investigar, denunciar y de presentar los casos como ya lo he hecho ante la Fiscalía, la Procuraducía o la Contraloría, donde corresponda.

LEA MÁS: Personas que amenazaron de muerte a diputadas podrían recibir un severo castigo

La diputada Álvarez culpa directamente al presidente Rodrigo Chaves de las amenazas, por los constantes ataques que hace, ¿coincide usted con ella?

Es evidente que el presidente legitima un discurso muy violento, hay que aprender a diferenciar, una cosa es ser muy vehemente, debatir ideas, y otra cosa es insistir en atacar y destruir al ser humano, que está detrás de la idea, esa delgada línea sí se está cruzando.

LEA MÁS: Ministro de Seguridad ya sabe qué día tendrá que sentarse en el “banquillo de los acusados”

Uno lo ve aquí en el plenario, uno habla de la moción de narcoestado y fuera del micrófono un diputado de gobierno grita ‘se los van a cobrar’.¿Por qué convierten una discusión de ideas en un odio visceral hacia una persona? Las sociedades que empiezan a odiarse, que se vuelven intolerantes y no pueden conversar sin matarse, terminan en oleadas de violencia manchadas de sangre, nosotros no queremos llegar ahí... está bien que no estemos de acuerdo; discutir, debatir está bien, pero debe hacerse en el marco del respeto y sin violencia y, a veces, siento que el señor presidente no entiende eso, o no lo quiere entender.

Diputados, plenario legislativo, Asamblea Legislativa, directorio, 1.º de mayo. Luis Diego Vargas negocia con Sofía Guillén y Antonio Ortega, del Frente Amplio. (Asamblea Legislativa)

¿Qué mensaje le da usted al gobierno?

No vamos a parar, a mí no me va a amedrentar ni él ni nadie. Fui electa para cumplir un trabajo, si me llega una denuncia de corrupción, de irregularidades o de narcoestado tengo el deber de presentar la denuncia formal y de informárselo a la ciudadanía, porque a mí las personas que me eligieron no lo hicieron para que me quedara callada... estoy aquí para intentar cambiar las cosas y eso es lo que voy a seguir haciendo.

Yo me intento concentrar en mi trabajo, el trabajo que me encomendó este país hay que tomárselo con mucha seriedad, más allá de los troles, los bots, las campañas con bitcoins para desprestigiar a algunos.

LEA MÁS: Diputada Andrea Álvarez culpa a Rodrigo Chaves por las barbaridades y amenazas que le dijeron

¿Qué mensaje les manda usted a quienes se prestan para mandar este tipo de amenazas?

No tengo nada que decirles realmente, el que es violento no va a escuchar razones, no tiene mayor sentido decirle nada. Lo que le puedo decir es que no me voy a acobardar, prefiero hablarles al resto de los costarricenses, que son la gran mayoría, son amables, muy cálidos, y no les gusta que los agarren de majes, les gustan las personas que dicen las cosas de frente y que dicen la verdad, y yo intento honrar eso.

¿Coincidencia?

Las amenazas recibidas por Guillén se dan días después de que se inició una serie de denuncias contra el gobierno de Rodrigo Chaves.

Ella criticó fuertemente el traslado de la Academia Nacional de Guardacostas de Quepos a Pococí, donde no hay mar, algo que se necesita para el entrenamiento de estos oficiales.

Sofía Guillén habla de las amenazas de muerte que recibió por correo

Además, no ha ocultado su descontento porque los oficiales del puesto de control de Guardacostas en Drake, en el distrito de Bahía Drake, del cantón de Osa, fueron reubicados en Quepos y Golfito, cada uno a dos horas de distancia en lancha.

Las autoridades han advertido que este puesto de control era vital para la lucha contra el narcotráfico, pues por ahí ingresa la mayoría de decomisos de cocaína procedentes del pacífico colombiano.

Sofía se ha atrevido a decir que el gobierno de Chaves ha llevado al país a un narcoestado, algo que, sin duda, no le gusta nada al mandatario.