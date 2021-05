“No fue amor a primera vista, de hecho, me quedé en la Pastoral porque me gustó una muchacha, pero conforme me fui metiendo el servicio a los demás me atrapó. Comencé a vivir un Jesús más cercano con la gente, con el servicio, con la ayuda a los otros y al mismo tiempo comencé a darme cuenta que conforme más servía, mejor persona me iba haciendo”, comentó Andrés, quien es gemelo. Su hermano se llama Esteban y la hermana mayor que lo “embarcó” en la Pastoral se llama Alexandra.