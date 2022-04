Su sangre puede salvar vidas durante esta Semana Santa

Sacar media hora de su día para ir a donar sangre podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte para una persona que necesita una transfusión.

Durante la Semana Santa es muy común que la gente se vaya de vacaciones y se olvide de ir a donar el preciado líquido vital, situación que preocupa a las autoridades de Salud porque en estos días se necesita más sangre que de costumbre.

Las personas que quieran donar deben ser mayores de 18 años. Foto: Cortesía del Banco de Sangre. (Banco Nacional de Sangre)

El Banco de Sangre, en Zapote abrirá este miércoles de 6: a. m. a 3:20 p. m. Además, en el Centro Cultural Herediano Omar Dengo habrá una campaña de donación de 8:30 a. m a 11 a. m.

Por su parte el hospital San Juan de Dios abrirá el miércoles, jueves y viernes de 7 a. m. a 3 p. m.

Los requisitos para donar sangre son: tener entre 18 y 65 años; gozar de buena salud, Pesar más de 52 kilos y tener una estatura igual o superior a 150 cm. Portar su cédula de identidad, cédula de residencia o identificación oficial vigente.

Además, no haber ingerido licor en las últimas 24 horas, estar bien hidratado, no haber tenido ningún tipo de cirugía o gastroscopia, tatuaje o piercing en los últimos seis meses y si es mujer no debe estar embarazada, ni en periodo de lactancia.

La sala de donación del San Juan de Dios trabaja mediante cita programada, la cual se pide al 2547-8430 o vía WhatsApp al 8803-4245.