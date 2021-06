“El canal de YouTube nació casi de la nada, lo abrí en febrero del 2016. Antes no pensaba en ser youtuber, me agarró la loquera y lo hice. En mi círculo de amigos no tenía muchos que les gustara estos temas, entonces no tenía con quién hablar, ahora cuando se me ocurre una teoría o algo puedo compartirlas”, comentó César.