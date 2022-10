¡Superman voló a Costa Rica para salvar a La Fortuna de una erupción!

Cientos de veces hemos visto a Superman salvar a los habitantes de Metrópolis o de Ciudad Gótica, pero esta vez el superhéroe nacido en Krypton voló cientos de kilómetros para salvar a los habitantes de La Fortuna de San Carlos de una terrible erupción del volcán Arenal.

Ese heroico acto lo hizo como parte de un cómic llamado “Batman/Superman World’s Finest” y el encargado de traer a Clark Kent a nuestro país fue el ilustrador costarricense Dan Mora, quien lleva varios años trabajando para la editorial DC.

En el cómic, el Arenal está bastante "furioso". Foto: DC Cómics

¿Cómo fue que uno de los personajes más iconicos voló hasta Tiquicia? El ilustrador nos lo cuenta:

“La historia no tiene nada que ver con Costa Rica. Gira en torno a Ciudad Gótica y Metrópolis, pero hubo un hueco en el guion que yo aproveché para meter a Costa Rica. El escritor quería que Superman estuviera deteniendo un volcán en erupción junto a su nuevo ayudante, pero me dio libertad de elegir la ubicación. Generalmente le dicen a uno la ubicación, pero en este caso me dijo que lo pusiera donde quisiera, seguro no estaba muy seguro de dónde ponerlo. Como me dio libertad, yo los mandé a Costa Rica. Toda la escena donde el baja al parque de La Fortuna no estaba en el guion, yo lo incluí para darle contexto”, explicó el talentoso dibujante, quien nos contó que la historia central se centra en que el último hijo de Krypton está entrenando a un nuevo ayudante, llamado Boy Thunder.

¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No, es Superman en La Fortuna! Foto: DC Cómics

Pero entonces nos surge otra pregunta, habiendo tantos volcanes en nuestro suelo, ¿por qué decidió que el Hombre de Acero salvara a la comunidad sancarleña?

“Porque es un lugar más icónico, el parque es más fácil de reconocer. Yo soy de Alajuela y primero pensé en el Poás, pero es más difícil de representar. La Fortuna tiene el parque, la iglesia, el volcán de fondo. En los cómics se busca eso, que sean fáciles de reconocer, que den un mensaje rápido. Por suerte tenía fotos de un viaje que hice no hace mucho con mi familia y me quedaron bien para usarlas”, comentó.

Además, aclaró que no era solo poner al país por ponerlo, necesitaba que la historia tuviera lógica. La ventaja es que Superman vuela rapidísimo, puede estar en cualquier parte del mundo en segundos, por lo que tenía sentido hacerlo. Algo que de pronto no habría funcionado con un personaje como Batman.

Dibujante tico de DC Comics: “Dibujar a Batman es un asunto serio, de mínimo 8 horas de trabajo al día”