Teletrabajo pierde fuerza: 87 de cada 100 empresas no lo usará en el segundo semestre del año

El teletrabajo tomó fuerza debido a la pandemia, pero parece que no para quedarse.

Un estudio de la Universidad de Costa Rica (UCR) reveló que 87 de cada 100 empresas no lo pondrán en práctica en el segundo semestre del 2022.

Se trata de la más reciente Encuesta Trimestral de Opiniones y Expectativas Empresariales, de la UCR, la cual se basó en entrevistas a 672 empresarios de 39 distritos en todo el país. El contacto por teléfono y por correo electrónico y la recolección de datos fue durante marzo. El estudio tiene un error de muestreo del 5%.

Solo 13 de cada 100 empresas consultadas dejaría a los colaboradores en teletrabajo (un 6% menos de las que dijeron eso mismo en la encuesta pasada).

El teletrabajo permite a las personas evitar las presas de viajar al trabajo. Foto: Grupo Nación.

Ana Catalina Leandro lamenta que el teletrabajo vaya perdiendo fuerza porque da fe de que si es bien utilizado, puede dar aún mejores resultados que estar en la oficina.

Ella es de Cartago y trabaja en la Universidad Hispanoamericana. Desempeña dos funciones, una como coordinadora de investigación y expansión en la carrera de Ingeniería Industrial y la otra como docente.

Antes de la pandemia tenía que dividir los días de la semana para visitar las sedes de la universidad, atender estudiantes y participar en reuniones. Con el chance de hacer teletrabajo eso cambió.

“Ahora tengo una plataforma para agendar citas donde puedo atender a los estudiantes de cualquier sede de forma virtual, sin importar qué día es; ya no tienen que esperar a que yo vaya hasta el centro de estudio de ellos para atenderlos. Esto permite que ahora atienda más personas que antes porque me ahorro el tiempo que usaba para desplazarme a las sedes”, contó.

Más ágil

Otra de las tareas de Ana es revisar los documentos del Trabajo Comunal Universitario (TCU) y de proyectos de graduación, algo que también se le ha facilitado trabajando desde la casa.

“Ahora todo lo recibo por correo electrónico, ya no tengo que esperar a que el estudiante me encuentre o que me deje los documentos en una oficina y esperar una semana para devolvérselos. Ahora todo es más ágil y rápido, el mismo día que llega el documento se revisa y se hacen las correcciones para que el estudiante pueda hacer los cambios lo antes posible”, agregó.

Quienes lo practican sienten que es un beneficio porque les permite estar cerca de sus seres queridos. Foto: Cortesía de Shutterstock. (Shutterstock para )

En cuanto a las clases, la educadora dijo que tienen autorización de mantenerse “a distancia” hasta diciembre; sin embargo, trabajan en virtualizar los planes de estudio para ver si el Conesup los aprueba.

“Creo que esto de que el teletrabajo esté disminuyendo en muchas compañías es mucho por la cultura del control, las empresas no saben cómo manejar el trabajo o la gestión, quizá no trabajan por objetivos. Pienso que deberían analizar qué se puede virtualizar y qué no y así manejar un modelo híbrido (mezclado) con lo mejor de los dos mundos”, expresó.

Baja en 2022

Según el coordinador del Módulo Teletrabajo y TIC de la encuesta, Luis Vargas, esta baja en la aplicación del teletrabajo se mantendrá en el futuro cercano.

“A finales del año pasado, todavía el teletrabajo mostraba cierta fuerza. Pero ya entrado el 2022 se muestra decreciente, tanto en la cantidad de empresas que lo aplican como en el número de personas que laboran en esta modalidad dentro de dichas organizaciones.

“La opción del teletrabajo respondió en gran medida a la aparición y la estabilización de la crisis sanitaria, pero no llegó para quedarse, empezó a decrecer conforme mejoró la situación contra la pandemia”, explicó el experto.