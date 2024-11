¿Tendrá Costa Rica una mega cárcel estilo Bukele? Esto dice Rodrigo Chaves

Desde la visita a Costa Rica del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en la que, entre otras cosas, visitó y analizó el estado del Centro Penitenciario La Reforma, muchos se han preguntado si el presidente Rodrigo Chaves tiene en mente un proyecto similar al Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como Cecot, para Costa Rica.

Rodrigo Chaves tiene muy claro su sueño de construir una cárcel similar al Cecot, el "bebé" de Nayib Bukele.

Durante la conferencia de prensa de este miércoles, el presidente Chaves reveló si se tiene un proyecto de esa magnitud entre manos.

Para el disgusto de algunos, Chaves dijo que al menos durante los dos años que le quedan de gobierno, no se va a realizar una prisión de este tipo. Pero, no porque él no quiera, si no porque no tiene la fuerza suficiente dentro de la Asamblea Legislativa para hacerlo.

El Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) es la joya y orgullo de Nayib Bukele. Foto: La Nación de Argentina

“Nosotros no podemos hablar de un Cecot, de una mega cárcel, si las leyes en Costa Rica y la Sala IV dicen que no a los peligros para la sociedad, que no son caprichos de un juez y mucho menos del ejecutivo, son personas que han cometido crímenes", explicó Chaves.

“Primero arreglemos las leyes, primero adquiramos una mayoría en el congreso para cambiar leyes, para pedirle cuentas a los magistrados, para reformas sustanciales y ahí empezamos a hablar de un Cecot de alta capacidad".

También, Chaves no dejó pasar la oportunidad de tirarle un filazo al poder judicial, diciendo que ellos son muy permisivos y aceptan ciertas “comodidades” que en El Salvador no se ven.

Bukele y el Cecot han sido acusados en diversas ocasiones por irrespetar los derechos humanos de los reclusos. Foto: AFP.

“Para qué vamos a construir un Cecot si cada vez que le da su inspiración a un juez de ejecución de la pena, le dice al Ministro: ‘suelteme a fulano de tal’, ¿Para qué tener un Cecot si los sueltan como les da la gana?”, respondió Chaves.

“¿Para qué tener un Cecot si nos van a decir ‘ustedes tienen que tenerles televisión'?, ¿Para qué un Cecot si hay que dejar entrar a la mujer que el señor pida las veces que él quiera?"

Por su parte, el presidente Bukele le prometió a Chaves hacerle llegar un documento con sugerencias para La Reforma, basándose en su experiencia y en lo que vio durante su visita.

“Sería absolutamente prematuro sin saber qué va a pasar en el 2026 y qué rumbo va a tomar la Asamblea Legislativa“, concluyó Chaves.