“La ventilación depende de la condición ventilatoria y compromiso de los pulmones. Podríamos iniciar con dispositivos de bajo flujo (mascarillas que dan oxígeno). Sin embargo, si no se logra estabilizar pasaríamos a dispositivos de alto flujo (mascarillas más complejas). Posterior a esto, se da paso a la utilización de dispositivos no invasivos (soporte sin necesidad de intubación), pero en caso de que no se logre una ventilación y oxigenación óptima, se da paso a la ventilación mecánica invasiva (el paciente se intuba)”, explicó Fonseca.