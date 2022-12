“Tengo pruebas de absolutamente todo”, dice “troll” al que Ministra de Salud le pagó para atacar a periodistas

Este viernes 23 de diciembre, a eso de las 8:00 de la mañana, Alberto Jesús Vargas Zúñiga, a través de su página Facebook del personaje ficticio que él inventó, “Piero Calandrelli” publicó: “No tengo absolutamente NADA en contra de don Rodrigo o de doña Pilar, lo mío es contra la difamación de Joselyn Chacón; le pedí que por favor se retractara y no lo hizo, entonces tuve que actuar en defensa de mi comunidad.

Alberto Jesús Vargas Zúñiga inventó el personaje Piedro Calandrelli.

“Yo sé que el costo en redes sociales sería alto y que perdería a algunos seguidores; pero quienes me conocen de hace años se quedarán acá y eso es todo lo que me interesa, saben cómo están las cosas.

“Tengo 5 días soportando un verdadero ensañamiento, desde “ladrón” y “estafador”, hasta “chuchingas” y “extorsionador”, la fanaticada de Joselyn Chacón me ha destrozado y tuve que defenderme, no iba a permitir que me siguieran difamando.

“Tengo pruebas de absolutamente TODO, las haré públicas durante mi comparecencia (ante los diputados, si es que lo llaman) y les garantizo que lo que han visto en medios de comunicación es sólo la punta del iceberg, la situación es mucho más grave de lo que hasta ahora he expuesto.

Se incendian las redes sociales pidiendo la renuncia de la ministra de Salud

“Por supuesto que hay pruebas de todo, para mí es ofensivo que insinúen que todo es un “montaje”; yo estoy dando la cara, no como Joselyn, que afirmó que este servidor era un “extorsionador” sin presentar ni una prueba, y que cuando se le pidieron esas pruebas, lo que hizo fue amenazar a la directora de CRHOY”, publicó Vargas Zúñiga.

La bronca es grande porque Alberto Jesús Vargas Zúñiga asegura que la ministra de Salud, Joselyn Chacón, le pagó para atacar periodistas.

¿De qué se está hablando? Esto tiene que ver con la bronca que reventó el pasado 22 de diciembre cuando el periódico La Nación sacara una nota, en la cual Alberto Jesús Vargas Zúñiga, asegurara que la ministra le pegó para atacar periodistas en redes sociales.

Alberto Jesús Vargas Zúñiga es quien inventó el personaje que solo existe en redes sociales, “Piero Calandrelli”. Pues bien, Vargas Zúñiga le aseguró a La Nación que la ministra Chacón le pagó durante meses para que produjera y publicara ataques, con su personaje Piero Calandrelli, contra periodistas en redes sociales como Facebook y Tiktok. Casi siempre eran ataques para los periodistas que criticaran de alguna forma a la ministra.