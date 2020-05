“Tenemos un aumento importante de casos, teníamos varias semanas de no tenerlo. Debemos reaccionar en la forma en que debemos comportamos como sociedad en medio de una pandemia, es una ardua misión la que tenemos de evitar colapsar los sistemas de salud. Mucha gente, como no lo ha visto, no lo percibe como una amenaza real, pero lo es. (...) Nadie quiere un país arrodillado por el COVID 19”, enfatizó Salas.