Tica que soñó con ser astronauta podría ser la primera mujer en la historia que salta desde la estratosfera

Diana Valerín Jiménez es del puro centro de Cartago y desde que era una chiquilla, a principios de los noventa, cuando era defensa central en las mejengas con sus primillos, ya soñaba con ser astronauta. La brumosa podría ser la primera mujer en la Tierra que haga un salto en paracaídas desde la estratósfera, a 42.519 metro de altura.

La tica siempre soñó con ser astronauta y así fue presentada como finalista. Fotografía: Cortesía Rising United/ Tito Melega.

La organización Rising United confirmó que en el 2025 una mujer hará un salto histórico para la humanidad con el objetivo de demostrarle a las niñas del mundo a creer que cuando se proponen algo, todo es posible. La organización oficializó que todo el proceso de preparación de ese salto estará dentro de la misión conocida como: Hera Rising.

Diana es una amante del paracaidismo y es vecina de Cartago. (Cortesía)

“Hera Rising es un evento global sin precedentes en vivo, en el que se realizará el primer salto en globo estratosférico desde el borde del espacio por una mujer, con la intención de romper los récords mundiales actuales.

“El evento de salto será la piedra angular de un esfuerzo de cuatro años con el objetivo de alcanzar a mujeres jóvenes en grupos diversos y desfavorecidos en todo el mundo en su trayectoria educativa a través de un plan de estudios basado en ciencias que es gratuito, ya sea presencial o virtual y reflejará cada etapa del proyecto Hera Rising”, aclara la gente de Rising United.

Hasta el pasado 31 de agosto la tica tiene 278 saltos en paracaídas. (Cortesía)

Preparación de astronauta

En los últimos dos años se ha buscado por todo el planeta a las mujeres que realmente puedan, con una preparación especial al mejor estilo de la NASA, realizar el salto.

Ya se llegó a la etapa final y quedaron las últimas tres finalistas: Eliana Rodríguez (Colombia), Diana Valerín (Costa Rica) y Swati Varshney (India).

No es paja, a la brumosa la están preparando como se preparan los astronautas de la NASA. (Cortesía)

“Son mujeres que han derribado barreras en carreras científicas (conocidas como STEM por sus siglas en inglés e incluyen estudios en Ciencias, Ingeniería, Tecnología y Matemáticas), deportes extremos y paracaidismo, y están ansiosas por asumir la misión Hera Rising e inspirar a las próximas generaciones de mujeres y niñas a alcanzar alturas mayores de las que nunca soñaron”, explica la organización.

Pues bien, nuestra costarricense calza a la perfección porque Diana tiene título en Ingeniería en Sistemas y es máster en Redes y Telemática, además, es amante del paracaidismo, tanto así que tiene 278 saltos en paracaídas.

Ha saltado sola y con grupos con los cuales formaron figuras en el cielo. (Cortesía)

Las tres finalistas formarán un equipo, será entrenado como si fuera una única mujer, o sea, tendrán una preparación exactamente igual y, tal y como pasa con las tripulaciones para las misiones de la NASA que viajan al espacio. El nombre de la que saltará en el 2025 no se sabrá hasta horas antes de que se realice el salto.

Mejenguera

Nuestra Diana, que estamos seguros será la que elijan para el salto, siempre ha hecho deporte, desde que mejengueaba en las calles del centro de Cartago con sus primos y se destacaba como una durísima defensa central, hasta que en el 2012 realizó su primer salto en paracaídas, en playa Hermosa, aquí en Tiquicia. Después de eso le nació un gusanillo por los deportes extremos, a tal punto que ahora hasta a la isla del Coco ha ido a bucear.

Ama el paracaidismo, el buceo y cualquier tipo de deporte. (Cortesía)

“Con el paracaidismo fue amor a primera vista, la adrenalina que se siente, la tranquilidad, el profesionalismo de todas las personas alrededor, me enganchó, me enamoró. He saltado también en Colombia, República Dominicana, Argentina, varias partes de Estados Unidos y en Hawai.

“Nunca me he llevado ningún susto en alguno de mis 278 saltos, por dicha todo ha sido perfecto. El paracaidismo es un deporte extremo, pero es demasiado seguro, de hecho, eso tiene que ser así porque no hay espacio para los errores”, comenta la tica, quien no solo ha saltado sola, sino con grupos de hasta 15 personas con las que incluso formaron figuras en el aire.

Enorme reto

El salto en paracaídas más alto que ha hecho Diana es a 18 mil pies de altura (5.486 metros), de hecho, es el récord nacional. Para el que se prepara es uno a 42.519 metros (139.498 pies), hablamos de una diferencia enorme y por eso la preparación debe ser mucha y por mucho tiempo.

Diana es ingeniera y podría salgar en el 2025 desde 42.519 metros de altura. (Cortesía)

“Estamos tres mujeres formando un equipo para lograr algo que jamás en la humanidad se ha hecho, ese es otro mensaje que queremos dejar que las mujeres unidas pueden llegar tan alto como se lo propongan”, analiza la brumosa.

Cuando la cartaginesa habla de romper varios récords del mundo se refiere al de caída libre desde la altitud más alta, lo superaría en más de 1.100 metros; superar el de la velocidad del sonido sin asistencia externa (como de un motor), o sea, una velocidad de 264 kilómetros por hora; superar el vuelo en globo tripulado a la mayor altitud en 1.077 metros y el mayor tiempo de caída libre que en total serían poco más de 15 minutos.

Desde que era una niña que se divertía manejano tricíclo, soñaba con ser astronauta. (Cortesía)

Para que la seguridad sea absoluta, Hera Rising le tocó la puerta a un líder en sistemas de soporte de vida y trajes espaciales, y en integración de misiones, Paragon Space Development Corporation, la cual forma parte actualmente del equipo seleccionado por la NASA para construir el traje espacial de última generación para la “Misión Artemis a la Luna”.