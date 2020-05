“Lo peor de todo es perder el control de la situación, eso de perder la liberta es complicado. No soporto el encierro, me da miedo y angustia, hay que soltar el control de muchas cosas de la familia. Siempre he visto toda las cosas de mi esposo, pero verlo llevando quimioterapia por medio de una videollamada no puede ser. Lo diagnosticaron y debía recibir tratamiento inmediato”, explicó la mujer.