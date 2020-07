- Una vez, de niño, le metí un buen golpe en el ojo, soy de mano pesada y no le pasó nada. ‘Eso sí está raro’, dije yo. No importa, pasaron los años y una vez lo asaltaron y le dieron una golpiza tremenda. El vecino era policía y lanzó tiros, pero no pasó nada. Llegó y me dijo ‘me acaban de asaltar’, se levantó la camisa y estaba reventado, morado, con sangre, le dieron hasta con un bate. Le dije que fuéramos a la clínica y me dijo ‘no, déjame dormir y si amanezco peor, vamos’. Al día siguiente, le pregunté '¿Krhis, cómo estás?, y me dijo ‘me siento bien’, entonces le alcé la camisa y no tenía nada, lástima que no lo documenté con fotos.