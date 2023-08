Tico cumplió sueño de ir como voluntario a la JMJ Portugal y le lleva un regalo especial al papa

Después de ahorrar tres años y también prepararse espiritual y económicamente, Manuel Alejandro Montalvo Pacheco alistó su equipaje y tras la bendición de su familia y compañeros de trabajo, hizo en solitario “pero acompañado de Dios y la Virgen” como él dice, su recorrido hacia Lisboa, la ciudad más grande de Portugal.

Ya el tico está en Lisboa y ahí compartirá con más de un millón de jóvenes de todo el mundo, del 1 al 6 de agosto en la “Jornada Mundial de la Juventud Portugal 2023. Es vecino de San Pedro y forma parte de los que sirven en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes.

Manuel ya está en Portugal trabajando como voluntario, llegó hace una semana. (Cortesía)

“Económicamente ahorré, lo hice en euros. Ahorré mes a mes, aunque sea echando 10 mil colones. Trabajo en un call center y me gusta ir a las JMJ; esta es particular porque cumplo 40 años y es un cumpleaños especial, ya que hace 40 años vino Juan Pablo II a Costa Rica.

“Espiritualmente he vivido esta jornada con las preparaciones que he tenido virtualmente y también como llegué a Portugal hace una semana, tengo varias preparaciones especiales”, comenta Manuel.

En las dos maletas que llevó acomodó, además de su ropa, la bandera de Costa Rica, medallas de la Virgen de Los Ángeles y con todo cuidado una imagen de la Negrita, que espera darle al papa Francisco.

A servir

La JMJ Portugal 2023 es su cuarta presencia en el evento para jóvenes católicos más importante del mundo. Estuvo presente en Madrid, España (en el 2011); Río de Janeiro, Brasil (2012) y Panamá (2019).

LEA MÁS: Romera caminó desde Pérez Zeledón por amor a dos hijas con rara enfermedad

El tico comparte con fieles católicos de todas partes del mundo. (Cortesía)

Eso sí, Portugal será su primera vez como voluntario.

“Hoy la satisfacción y nostalgia es mayor, ya que en esta oportunidad estoy como guía de los peregrinos. La noticia de que sería guía me llegó este 2023 y desde que supe me preparé para cumplir con todas las tareas que me pongan a hacer”, dijo.

“Debido a la pandemia esta jornada se aplazó varias veces. Sin embargo, cuando hicieron el llamado para que los voluntarios se inscribieran, llené el formulario y cuál fue mi sorpresa que en enero de este año recibí la respuesta de la organización donde dieron el visto bueno a mi solicitud, fue una alegría, una bendición”, recordó con tremenda felicidad.

Espera poderle entregar al papa Francisco una virgencita de los Ángeles que le lleva. (Cortesía)

En medio de la nostalgia por no estar en el país para participar en la fiesta de tradición y fe en honor a la Virgen de Los Ángeles, Manuel Alejandro afirma que esta fecha también será un día inolvidable para él y los ticos que participarán en la JMJ, ya que, para el miércoles 2 de agosto, está anunciada la llegada del papa a Lisboa.

“Mi tarea será en el área pastoral, ¿dónde voy a estar?, estaré en el festival de la juventud, estaré donde hacen confesiones y luego en la vigilia. Lograr ser voluntario en una JMJ me demuestra que la vida no tiene límites, los límites uno se los pone”, reconoció.

LEA MÁS: Más de 400 jóvenes ticos viajan a Portugal para compartir con el papa Francisco

Negrita para el papa

Para el tico, quién es uno de los 15 costarricenses que fue escogido por primera vez en una JMJ para guiar peregrinos, las mayores mociones y vivencias espirituales llegarán el jueves 3 de agosto, cuando junto a miles de jóvenes de todo el mundo recen el santo Viacrucis en el parque Eduardo VII.

El sábado 5 de agosto la emoción será mayor para Manuel, ya que es el encuentro de fe con la presencia del papa Francisco. A las 9:30 a.m. el papa llegará a la capilla de las Apariciones del Santuario de Nuestra Señora de Fátima.

Este día por la tarde-noche, la agenda también incluye la gran vigilia con los jóvenes en el parque Tejo, en Lisboa.

“Después de la vigilia todos los voluntarios (unos 200) tendremos, si Dios lo permite, una reunión con el papa, le voy a dar imagen de nuestra Virgen de Los Ángeles para que la tenga de recuerdo”, concluyó.

El cura párroco Fidel Sancho, el pasado 16 de julio, le dio la bendición a Manuel en la parroquia de Lourdes de Montes de Oca. (Cortesía)

Mientras Manuel Alejandro cuenta los días para encontrarse con el papa, mientras tanto ayuda en un albergue de adultos mayores, además, recorriendo las calles de Lisboa orientando a miles de peregrinos y participando en jornadas de oración.

LEA MÁS: Así es el papá de Chepe se baña, el gran amigo de los habitantes de la calle

Asegura que desde ya piensa prepararse espiritual y económicamente, para estar, si Dios quiere, en la próxima JMJ.

El papa Francisco a los pies de Vrgen de Fátima, al finalizar la “Jornada Mundial de la Juventud Portugal 2023″, anunciará el país sede de la próxima JMJ que posiblemente sea en el 2025.