Más de 400 jóvenes ticos viajan a Portugal para compartir con el papa Francisco

Una de las semanas más importantes para los jóvenes católicos del mundo arranca este martes 1 de agosto, y entre ellos estarán cientos de muchachos costarricenses que viajaran a Portugal para participar en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ Portugal 2023).

El aeropuerto Juan Santamaría se llenó este lunes de jóvenes peregrinos ticos, quienes llevaron entre sus maletas un puño de nervios, pero también mucha devoción, fe, alegría, esperanza y una tremenda felicidad por ir a la cita mundial en la cual se espera la presencia del papa Francisco.

San José-Madrid y Madrid-Lisboa, es la ruta que la mayoría de jóvenes realizará entre este lunes y martes para estar en la edición 16 de la JMJ-Portugal 2023, en la cual se espera una asistencia de un millón de jóvenes de todo el planeta, de los cuales 400 serán ticos.

María del Mar, Justin, Meiling y Miuling, salieron este 31 de julio rumbo a Portugal. (Cortesía)

Este lunes, a eso de las 2:30 de la tarde, conversamos con los únicos cuatro jóvenes representantes del Santuario Nacional Santo Cristo de Esquipulas de Santa Cruz, Guanacaste: Justin Sánchez Matarrita (17 años), Meiling (13) y Miuling (22) Méndez Pérez (hermanas) y María del Mar Zumbado (20), mientras esperaban el vuelo a Madrid, que salía a las 4 p.m.

“Es la primera vez que voy a una Jornada Mundial de Juventud y será mi primera vez en Europa. La emoción es muy grande, también los nervios. Para hacer este viaje a los cuatro nos tocó hacer de todo y ahorrar mucho. Vendimos pasteles, empanadas, tres leches, tamales de cerdo.

“No le niego que hubo momentos en que creímos que no lo lograríamos porque no avanzaban los ahorros, pero tuvimos fe y poco a poco logramos alcanzar la meta”, explicó Justin.

María del Mar, por su parte, comentó: “Me siento muy emocionada, ya que es mi segunda (la primera JMJ fue Panamá 2019), pero al estar al otro lado del mundo le da un valor increíble. Si me hubieran dicho hace cuatro años que iría hasta Portugal, es un hecho que no me lo creería, así que me siento bendecida de tener la oportunidad de vivir esta experiencia al lado de seres que quiero mucho.

“Hace un año mi mamá me preguntaba si mi hermana y yo nos arriesgábamos a irnos juntas a Portugal y de una sola vez le dije que sí, sin saber cómo haríamos con el dinero.

“Trabajamos fuerte con ventas y la familia ayudó mucho. Estar aquí en el aeropuerto esperando un avión que nos lleva a Europa es la emoción más grande.

Para Meiling ir a la JMJ Portugal 2023 es un sueño cumplido.

“Hay nervios, pero sobre todo mucha emoción y superansiosa de estar allá en Lisboa y vivir esta experiencia, compartiendo y ganando en mi vida espiritual, social y emocional.

Luis viaja con su papá, don Bernal Orozco, a la JMJ Portugal 2023. (Cortesía)

“Me siento muy emocionada, desde que mi mamá me dijo que si quería ir, me emocioné demasiado, ya que siempre fue como un sueño que tuve. Desde la Jornada Mundial de Juventudes pasada, que fue en Panamá, tuve muchas ganas de ir y ahora me siento muy afortunada porque sé que varios jóvenes quieren ir y lamentablemente no tienen la capacidad económica”, aseguró.

También conversamos con Luis Orozco Jiménez (17 años), de la parroquia Buen Pastor de Río Frío en Sarapiquí.

“Antes de viajar a Portugal, uno debe disponer el corazón y prepararse espiritualmente para vivir tan tremenda experiencia.

“Llevo muchos meses esperando ir a Portugal y no me termino de creer que viajo. Voy a Portugal con La Negrita en el corazón. Es mi primera Jornada Mundial de Juventudes. Me emocionó demasiado la de Panamá en el 2019, por eso me propuse ir a la de este año”, comentó.

En 16 ocasiones

La Jornada Mundial de Juventudes Portugal 2023 es la edición 16 del encuentro mundial de jóvenes más importante y masivo de la Iglesia católica. Se inaugura este martes 1 de agosto en Lisboa y se espera la presencia de un millón de jóvenes que compartirán con el papa Francisco

Creada en 1986 por iniciativa del papa Juan Pablo II, este evento se celebra cada dos o tres años y se disfruta alrededor de eventos festivos, culturales y espirituales, con conciertos, debates y plegarias, entre otras actividades.

Un sacerdote se toma un selfi con jóvenes peregrinos que ya están en Lisboa, Portugal para la JMJ 2023. (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

Después de pasar varias jornadas repartidos en distintas diócesis de varias regiones del país, los ticos se unirán a jóvenes de los cinco continentes en la capital portuguesa, del 1 al 6 de agosto.

Unos 16.000 efectivos de seguridad, protección civil y urgencias médicas trabajarán para la ocasión y varias líneas y estaciones de metro cerrarán, un desafío para esta ciudad de 550.000 habitantes, la cual es muy visitada por turistas.

Con algunos momentos álgidos como la ceremonia de acogida del papa el próximo jueves 4 de agosto y el camino de la cruz un día después, la semana cierra con una vigilia presidida por el papa Francisco el próximo sábado 5 de agosto por la noche y una gran misa final el domingo 6 de agosto.

El papa hablará de temas importantes para las nuevas generaciones como el cambio climático, las redes sociales o la violencia sexual contra menores de edad en el seno de la Iglesia católica.

Aunque lo promueva la Iglesia católica, el encuentro está abierto a jóvenes de otras religiones.