Tico en Inglaterra: “Uno se asusta con tanto calor, es como dos veces Guanacaste en Semana Santa”

“El calor es tantísimo aquí en Inglaterra que en una casa comenzó un incendio porque una composta que tenían en el patio alzó fuego, así se puede explicar lo que estamos viviendo.

“Uno realmente se asusta con tanto calor, es increíble, es como dos veces Guanacaste en Semana Santa”, esas son las palabras de Daniel Obando, un tico de Desamparados que tiene más de 17 años de vivir en la localidad inglesa de Windsor.

Hablamos con el costarricense este 20 de julio, justo un día después de que Inglaterra superó todos los récords de calor de su historia, con una temperatura superior a los 40 grados, una cifra nunca antes alcanzada. El nacional todavía no salía del susto.

En Inglaterra el calor de los últimos días han roto todos los récords. Foto AFP. (NIKLAS HALLE'N/AFP)

“El pasado 19 de julio fue un día sorprendente, era tanto el calor que a cada rato se reportaban incendios. Es un calor extremadamente sofocante, no dan ganas de hacer nada, ni de moverse, se suda al instante. Temperaturas así de extremas son de mucho cuidado, tanto así que ya ha muerto gente por este tema del calor”, comenta.

A este desamparadeño se lo presentamos en una nota el pasado 5 de febrero, ya que es amante de los temas de la realeza inglesa, tanto así que allá es muy popular por el personaje que tenía, llamado “Cool Guy” (Mae tuanis).

Con ese personaje se dio a conocer en una tienda de recuerdos en el centro de Londres. Allí, gracias a su carisma, logró hacerse nombre en medios internacionales, por medio de videos y hasta películas. Siempre se le relacionó con la realeza debido a que su brete quedaba cerquita del palacio de la reina.

Incluso, lo llamaban el “Niñero real”, ya que para el anuncio del nacimiento del príncipe Jorge (hijo de Guillermo y Catalina), hace ocho años, él llevó un muñeco y lo chineó un montón de días. Fue un pacho.

Impresionante

Volviendo a los calorones, Daniel pasa impresionado por todo lo que puede provocar el exceso de calor. “Jamás imaginé ver tanta destrucción por las altas temperaturas. Las líneas del tren se expanden y se contraen más de la cuenta por el calor y hasta hay peligro de descarrilamiento, eso obligó a cancelar rutas por más de 24 horas.

Es tanto el calor que Daniel hasta se asusta. Cortesía. (Cortesía)

“Esto no es jugando, me ha tocado ver gente desmayarse en plena calle por el calor. No sabía que el centro de Windsor es más caliente que en las zonas rurales, pero es lógico, más carros, más gente, más pavimento, todo eso genera más calor.

“Es interesante ver cómo este país no está preparado para tan altas temperaturas. Es sorprendente informarse sobre una pista de aterrizaje en un aeropuerto que se reparó porque una parte del asfalto se derritió, ahí es donde yo digo, ‘sí, esto es calor’”, comentó.

El actual calor de Inglaterra es, explica el tico, totalmente seco. Cuenta que si está en una oficina, hay aires acondicionados al máximo y cuando se tira a la calle es como si le pusieran en la cara una secadora de pelo al máximo de potencia con el aire caliente.

Haber nacido en un país verde y estar ahora viviendo un clima extremo en Europa, en verdad que lo ha impactado muchísimo. “Estos ejemplos que nos da el planeta son realmente los que nos deben hacernos parar, detenernos del todo y analizar qué es lo que realmente queremos para nuestro planeta.

“Se debe tratar de comprender, sobre todo los que no creen, el calentamiento global. Ya lo que hicimos como humanidad nos está golpeando y mucho. Si no se hace algo rápido todo será irreversible y les juro que nadie en el mundo estaría a gusto con estas temperaturas.

Los incendios forestales están a la orden del día en Europa. Foto AFP. (LOIC VENANCE/AFP)

“El punto aquí es tratar de hacer lo que se tenga que hacer para luchar por bajar las temperaturas tan altas. Esto es un problema planeta, no es un asunto solo de Inglaterra. Da nervios vivir algo así. Hay que hacer conciencia, entender que estas temperaturas son causadas por nosotros mismos”, reflexionó el tico.

Europa se derrite

Las altas temperaturas rompieron el pasado martes récords históricos en Inglaterra, que superaron por primera vez los 40 grados Celsius en medio de la ola de calor que azota a Europa occidental y que ha provocado incendios forestales que arrasan la península ibérica.

En el aeropuerto de Heathrow, al oeste de Londres, los termómetros llegaron a 40,2 grados, informó la agencia meteorológica británica Met Office.

El anterior récord en el Inglaterra era de 38,7ºC, registrados el 25 de julio de 2019 en Cambridge.

Esta es la segunda ola de calor que sufre Europa en apenas un mes. Su aumento es, según los científicos, una consecuencia directa de la crisis climática, ya que las emisiones de gases de efecto invernadero aumentan su intensidad, duración y frecuencia.

Esta foto es de Alemania, donde el calor también golpea fuerte estos días. Foto AFP. (INA FASSBENDER/AFP)

Durante la ola de calor en España “han sido más de 500 personas las que han fallecido como consecuencia de las temperaturas tan altas”, señaló el presidente del gobierno de ese país, Pedro Sánchez, durante una visita a una zona afectada por un incendio en la región de Aragón.

“El cambio climático mata”, advirtió Sánchez, quien en los últimos días viajó a varias regiones del país consumidas por el fuego.