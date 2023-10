Tico perderá viaje que tenía pagado porque sacar visa de Honduras es prácticamente imposible

Tan pronto supo que el eclipse lunar solar de este sábado se vería mucho mejor en el Caribe de nuestro país, Lepolt Linkimer buscó opciones de hospedaje en esa zona, pero todo estaba lleno, por eso optó por comprar tiquetes aéreos y reservar un hotel para ir a Roatán, en Honduras.

Lepolt Linkimer tuvo que cancelar el viaje que tenía pago para ir a Honduras. Él trabaja en la Red Sismológica de la UCR. (Marcela_Bertozzi)

Su viaje está programado para este jueves, su vuelo sale a las 6:35 de la mañana. Lamentablemente, una noticia que escuchó la semana pasada le dio una muy mala espina a este sismólogo de profesión.

Con el anuncio del gobierno tico de comenzar a pedir visa a los hondureños que ingresen a suelo nacional, Lepolt supo que sus vacaciones de cinco días corrían riesgo. ¡Y cuánta razón tenía!

La pesadilla tomó más forma el lunes en la noche, cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras informó que desde este martes también pediría visa a los ticos que entraran a su territorio, sin excepción alguna, al alegar un “principio de reciprocidad”.

Todo empeoró cuando se especificaron los requisitos que los ticos deben cumplir para optar por la visa.

“Lo principal era ver el eclipse y conocer la isla de Roatán, ya que nunca he visitado Honduras. Yo quería ir a Puerto Viejo de Limón, pero no encontré espacio”, contó el hombre, de 44 años de edad.

El sismólogo tenía todo listo para viajar este jueves a la isla hondureña de Roatán.

Con el deseo de disfrutar el fenómeno desde un mejor punto de observación, hace dos semanas comenzó a buscar otras opciones para no perderse la oportunidad de apreciar el anillo de fuego.

“Busqué dónde más podía ir y vi la opción de Roatán. Me pareció una muy buena idea y lo primero que hice fue revisar si existía algún requisito para que los costarricenses entráramos allá y como no había nada, procedí a buscar boletos de avión y hospedaje”, explicó.

Este martes tempranito, al percatarse de la lista oficial de los quince requisitos que Honduras solicita ahora para dar visa a los ticos, de inmediato supo que tendría que correr en busca del milagro, porque primero le tocaría pedir una cita en la embajada hondureña en Costa Rica, ubicada en barrio Pitahaya, en San José.

Estos son parte de los requisitos que Honduras pide ahora a los ticos para darles visa. (Tomada de redes sociales.)

Requisitos interminables

Presentar el pasaporte vigente, el carné de vacunación contra la fiebre amarilla y la Covid-19, así como un dictamen médico o someterse a pruebas médicas si las autoridades hondureñas así lo determinan.

Esos son solo tres de los quince requisitos que Honduras exige a los ticos que deseen visitar su país. La lista pareciera más que interminable, imposible de cumplir para quienes tienen todo listo para viajar en los próximos días.

La hoja de delincuencia con máximo seis meses de vigencia, el pago de timbres exigidos por ley en Honduras (no se detalló el monto), una fotografía reciente del viajero de 6 centímetros de alto y 5 de ancho son parte de los documentos que los viajeros deberán presentar.

El interesado deberá demostrar además sus ingresos (estado de cuentas bancarias del último mes) y aunque parezca increíble, hasta una constancia de Interpol que certifique que la persona no tiene una denuncia o alerta internacional.

La mitad de los requisitos para la visa consular la tiene que cumplir el hondureño "responsable" de recibir al viajero tico. (Tomada de redes sociales.)

Las sorpresas no acabaron ahí, pues las autoridades catrachas establecieron que siete de los quince requisitos los debe cumplir el hondureño responsable de recibir al viajero tico.

Ese ciudadano local tiene que pedir una constancia en la Fiscalía de su país que demuestre que ni él ni el visitante costarricense tiene una investigación abierta, presentar antecedentes penales de los últimos seis meses y documentar el motivo del viaje, así como una entrevista en Migración de Honduras. ¿Algo más?

Desenlace triste

Ante tanta información confusa, Lepolt no dudó en ir este martes a la embajada para aclarar todas las dudas, y lo más importante, saber si podría hacer su anhelado viaje a Roatán.

“Me atendió un cónsul. Llevé la mayor cantidad de documentos físicos que podía, hasta la hoja de delincuencia. Obviamente, no tenía ningún documento de los responsables de Honduras, porque voy para un hotel, solo la reservación. El cónsul vio los papeles y me dijo que no podía recibirlos”, contó.

📌| COMUNICADO: Con relación a la implementación de la visa consular para los ciudadanos costarricenses, sin excepción, la Cancillería informa, que los requisitos aplicables según el artículo 75, de la Ley de Migración, son los siguientes: pic.twitter.com/nuhtVQm22L — Cancillería Honduras (@CancilleriaHN) October 10, 2023

Según el sismólogo, el funcionario le dijo que todos los documentos debía llevarlos en físico, es decir, que el “responsable hondureño” tiene que mandar la papelería por encomienda a la embajada, algo que tardaría bastante días. O sea, no reciben nada en digital para agilizar el proceso de visa.

“Le expliqué que iba a un hotel y me respondió que en el hotel tenían que certificar que se harían responsables de mi viaje, algo imposible de hacer de la noche a la mañana para volver mañana (miércoles) a pedir otra vez la cita, porque viajo el jueves”, expresó.

La pesadilla para él tuvo el desenlace que se imaginó desde la semana anterior, cuando oyó decir al ministro de seguridad, Mario Zamora, que Costa Rica le solicitaría visa a los hondureños, debido a conexiones entre bandas criminales de Limón y de ese país.

A Lepolt no le quedó más que cancelar sus vacaciones y posiblemente perderá la plata que pagó por los tiquetes y el hotel, monto que prefirió no revelar.