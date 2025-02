Tico se convirtió en el diseñador de algunas de las drag queens más importantes del mundo

La cultura de las Drag Queens cada día está tomando más y más fuerza en el mundo y, aunque a algunos les cueste creer, Costa Rica no se está quedando fuera de este mundo y, en medio de todo esto, está Ronald Calderón, un tico de 25 años, quien ha colaborado con algunos de los nombres más grandes de esta industria.

Ronald Calderón ha ido creciendo poco a poco su marca, hasta convertirse en un nombre importante dentro de la industria de la moda Drag de Costa Rica. (Cortesía Ronald Calderón/Cortesía Ronald Calderón)

Este vecino de Puerto Viejo de Sarapiquí, poco a poco, ha crecido su marca “Ronald Calderón”, hasta llegar a las cúpulas más altas del mundo Drag.

Pero, antes de continuar, ¿qué significa ser una drag queen?

En pocas palabras, el “drag” es un tipo de arte que juega con la identidad de género y la expresión artística.

LEA MÁS: Cura de día y drag queen de noche: esta es la historia de un sacerdote sin contradicciones

Por ende, una drag queen es una artista, generalmente hombre, que se viste con ropa femenina, usa maquillaje llamativo y actúa de manera teatral como forma de expresión.

Acá es importante aclarar que no todos los drag queens son personas trans; muchos son hombres cisgénero (persona que se siente identificada con su sexo biológico), que lo hacen como una forma de entretenimiento.

Y, hoy en día, gracias a programas tan populares como RuPaul’s Drag Race, la cultura drag está más presente que nunca.

Los diseños de Ronald está inspirados en sus sentimientos y experiencias vividas. (Cortesía Ronald Calderón/Cortesía Ronald Calderón)

Un punto a la vez

Pero la historia de Ronald comienza mucho antes de Ru Paul; en realidad, ese amor por la moda viene desde pequeño y ha sido gracias a su familia.

“Mi mamá hace manualidades, la veía siempre pintar, bordar, tejer. Mi abuela materna cosía y mi abuela paterna era, por decir así, muy fashion, ella siempre era de atuendos superelegantes, siempre arreglada, tenía un montón de anillos y cadenas, entonces el buen gusto, pues sale de ahí”, nos contó en entrevista.

“El tema de coser sale de mi abuela materna, que me enseñó. Yo me iba las tardes a verla coser, entonces ahí empezó“.

Ronald comenzó a coser desde muy pequeño. (Cortesía Ronald Calderón/Cortesía Ronald Calderón)

Y si bien en un inicio estaba convencido de que quería ser decorador, con el paso de los años se dio cuenta de que su verdadero amor era el diseño.

“Llegué a un curso de modas y me metí porque, según yo, me gustaba la moda y decía: ‘bueno, algo va a salir de ahí’, sin darme cuenta de que sería a lo que me dedicaría.

“Cuando terminé el colegio, no sabía qué hacer con mi vida”, dijo entre risas. “Entonces ahí fue donde decidí iniciar en la moda”.

LEA MÁS: Le roban vestido a exparticipante de 'RuPaul’s Drag Race' en San José

Reconocimiento

“Empecé con una marca muy comercial que vendía trajes de baño y todo esto, pero fue como un medio para pagar mi carrera, porque estudiar moda, para nadie es un secreto, es algo costoso.

“Estando en la universidad, llegué a San José, y hacía topcitos y cosas así. Por cosas del destino, yo era amiguillo de gente que era como influencers de Costa Rica, entonces empecé a vestirlos a ellos y eso me dio un poco de exposición”, recordó.

Ahora, pasar de vestir influencers a Drag Queens no es un salto pequeño y, según nos contó Ronald, no pasó de la noche a la mañana, pero por dicha, una amiga suya Drag Queen le dio la oportunidad de oro.

Este es uno de los diseños de Ronald modelado por la Drag Queen Kefka Shi. (Cortesía Ronald Calderón/Cortesía Ronald Calderón)

“La vestí a ella y, con el paso del tiempo, empecé a vestir a otras, pero eran cosas muy básicas como tops o faldas”, explicó.

“Lo que yo hacía era que creaba como estampados, los dibujaba y, luego, mandaba a sublimar la tela. Eso fue lo que hizo que me diera a conocer”.

Pero, su oportunidad de oro llegaría en el 2023, cuando se le dio la opción de presentarse en el Costa Rica Fashion Week, el show de moda más importante del país.

LEA MÁS: Leonora Jiménez nos confesó duro momento que vivió y los lugares que le dan paz

Tras su presentación que, según nos contó fue todo un éxito, a Ronald se le fueron abriendo las puertas en el mundo de la moda.

“Me presenté ahí y se me dio una beca. Luego en la Universidad Creativa me becaron y, en 2023, tuve beca por embajador. Todo eso me abrió más puertas y tuve la oportunidad de trabajar, no para pagar mi universidad, sino para mí y mi proyecto, como diseñador”.

Máxima

Y si bien recibir todos estos reconocimientos fue importante para Ronald, nada se compara con el día que colaboró con Mirage Amuro, una Drag Queen estadounidense famosa por aparecer en el programa RuPaul’s Drag Race.

“Fue muy curioso. Una amiga artista nacional DJ es productora acá, y la trajeron (a Mirage Amuro) a Costa Rica para un evento”.

Este fue el diseño "Sacrificio", que Ronald le obsequió a Mirage Amuro. (Cortesía Ronald Calderón/Cortesía Ronald Calderón)

“Mi amiga me dijo que la iba a recoger al aeropuerto y yo dije: ¿qué pasa si le escribo por Instagram? Le escribí, empezamos a hablar y le dije que la quería vestir, le enseñé lo que tenía disponible.

LEA MÁS: El cuero le ayudó a una pulseadora nicaragüense para traer su talento a Costa Rica

“Entonces, ella me dijo ‘en vivo, baby, nos vemos’. Llegué el día del evento, como tres horas antes, la conocí, le entregué el look, que se llama ‘Sacrificio’, me dijo que le encantaba y, hasta el momento, seguimos en contacto. Posiblemente, haya próximos looks”.

De ahí en adelante, Ronald se ha codeado con grandes nombres como Kevin Rojas y Marco Garro, diseñadores muy reconocidos a nivel internacional.

Ronald aún no se cree que tuvo la oportunidad de colaborar con Mirage Amuro y todo por tirarse al agua. (Cortesía Ronald Calderón/Cortesía Ronald Calderón)

“Durante dos meses estuve trabajando en México para Valencia Gonzaga, quien es un diseñador muy famoso en ese país, pues viste a Drag Queens ya muy muy famosas a nivel mundial, pero no puedo contar más”, nos adelantó con felicidad.

“Me apasiona mucho trabajar con las Drag Queens, porque puedo explorar más mi parte creativa, por decirlo así, con ellas. Porque es un poco más tipo ropa, no comercial, sino más diseño de vestuario”, concluyó.