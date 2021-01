Como la barba no hace al filósofo y el 48% de los contagiados con covid son asintomáticos y no se sabe quién tiene y quién no, lo importante es andar lo mejor protegido posible, con la mascarilla bien puesta y mantener las medidas de higiene como el lavado de manos y no tocarse la cara, a pesar del dicho: “Quien barbas tiene con ellas se entretiene”.