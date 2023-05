Tiktoker mexicano denuncia que, supuestamente, taxista tico lo estafó en el aeropuerto

El famoso tiktoker mexicano Brian Villegas, conocido como “El Paponas”, visitó recientemente nuestro país y, a través de su cuenta en Tik tok, denunció haber sido víctima de una supuesta estafa por un taxista que lo recogió en el aeropuerto.

“Yo llegué al aeropuerto y un señor taxista me recogió, como yo no traía dinero tico, solo pesos mexicanos porque no pude cambiar en el aeropuerto, entonces, le dije que me llevara a un cajero para poder sacar dinero y ahí le pagaba el viaje. Él me dijo que sí, que con mucho gusto, y para ser sincero fueron como 5 minutos de viaje. El señor era muy amable; incluso, me pidió un saludo para una seguidora que, según él, me había reconocido y nunca se portó grosero”, narró el tiktoker.

“El Paponas”, aconsejó a sus seguidores a no confiar en las personas incluso aquellas que se muestran muy amables porque podría pasarles lo mismo que a él.

“Lo que se me hizo mala onda fue lo que me hizo al final, eso es un abuso totalmente. Resulta que me llevó al cajero y saqué cien mil colones, la idea era que él me llevara de regreso al aeropuerto, pero le dije ahí que me iba a quedar en el cajero, le dije que muchas gracias y le pregunté cuánto es lo que le debía y me dijo lo que me marcó el taxímetro que son cincuenta mil colones, además, 10 mil colones porque te estuve esperando; o sea, son sesenta mil colones en total”, contó el mexicano.

El tiktoker asegura que él le pagó la cantidad que el taxista le cobró y hasta después buscó cuánto era eso en pesos mexicanos y se llevó un gran susto.

“Después de pagarle me metí a internet a buscar cuánto era eso en pesos mexicanos y resulta que son dos mil pesos mexicanos y eso me costó el viaje del aeropuerto al cajero. La neta se me hizo muy desagradable porque yo vine como turista y eso no se vale, es feo irse y llevarse esa imagen de que llegando te estafaron”, dijo el tiktoker.