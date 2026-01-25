Tormenta Fern en Estados Unidos y Canadá afectará a Costa Rica de manera indirecta: ¿cómo?

Las severas condiciones meteorológicas provocadas por la tormenta invernal Fern, que actualmente azota diversas regiones de Estados Unidos y Canadá, están generando un efecto dominó en las operaciones del Guanacaste Airport (Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós en Liberia).

La administración de la terminal informó que se están presentando cierres de itinerarios, cancelaciones y reprogramaciones tanto para este domingo como para mañana lunes.

Cancelación de vuelos en el aeropuerto de Liberia (Cortesía)

Debido a que se trata de una situación dinámica, el volumen de pasajeros afectados podría variar en las próximas horas.

Lista de vuelos afectados hasta el momento

Según el reporte oficial emitido por las autoridades aeroportuarias, las siguientes operaciones han sufrido modificaciones o cancelaciones:

American Airlines: Vuelos 1511, 409 y 594.

Vuelos 1511, 409 y 594. JetBlue: Vuelos 1691, 1692, 1897 y 1898.

Vuelos 1691, 1692, 1897 y 1898. WestJet: Vuelos 2500 y 2501.

Urge que quienes tiene vuelos programados verifique con las aerolíneas. (Cortesía)

El aeropuerto recuerda que la situación es cambiante debido al alto flujo de operaciones propio de la temporada. Se recomienda a todos los usuarios:

Consultar el sitio web: Verifique el estado de su vuelo en tiempo real a través de www.guanacasteairport.com. Contactar a su aerolínea: Antes de desplazarse a la terminal, comuníquese con su compañía aérea para conocer las opciones de reprogramación. Monitorear el clima: Manténgase informado sobre la evolución de la tormenta Fern en Norteamérica, ya que los retrasos podrían extenderse durante el inicio de la semana.

El personal del aeropuerto se encuentra trabajando para brindar asistencia a los pasajeros que se encuentran en la terminal a la espera de sus nuevas conexiones.