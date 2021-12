Toros en Palmares preocupan: Cantón subió la tasa de reproducción del covid-19

Hace poco el redondel de Palmares era un vacunatorio, ahora de alista para las corridas de diciembre. Foto: Asociación Cívica Palmareña.

Las corridas de todos de fin de año llegarán a Palmares en un momento de mucho cuidado por la pandemia.

Esta semana se anunció que sí habrá toros en Repretel y Teletica, pero en Palmares en vez de en Zapote.

Aunque para muchas personas la noticia es positiva, es necesario que todo se haga con mucho cuidado y respeto de los protocolos para evitar un brote de coronavirus.

En el estudio de esta semana de la Escuela de Medicina de la Universidad Hispanoamericana, liderado por el epidemiólogo Rónald Evans, se detalla que aunque a nivel general el país sigue bajando los contagios y las muertes por covid-19, hay cinco cantones, entre ellos Palmares, a los que hay que ponerle el ojo porque tienen tasas de reproducción muy altas, incluso, algunas de ellas nunca antes vistas en lo que llevamos de pandemia.

El reporte explica que a nivel país la tasa pasó de 0,73 a 0,81, eso quiere decir que 100 personas contagiadas del virus se lo pasarían a otras 81; lo ideal es que la cifra siempre esté por debajo de 1.

Es fundamental que se sigan los protocolos para evitar brotes de covid. Foto: Alonso Tenorio.

Ahora bien, si revisamos a detalle los cantones, los cinco que tienen una tasa de contagio por encima de 2 se tratan de Puriscal con 4,48 (100 personas contagiadas le pasarían la enfermedad a otras 448), el indicador más alto desde el inicio de la pandemia, le siguen Palmares con 3.01, después está Naranjo con 2.64, Los Chiles con 2,34 y Upala con 2,10.

Evans dice que hay que poner mucho cuidado a estas cifras porque si se descuidan podrían generar un aumento de contagios en las próximas semanas.

“Estos números son una alerta, podría darse, eventualmente, una nueva ola de contagios, por eso es importante ser prudentes y mantener en todo momento los protocolos sanitarios.

“En el caso de Palmares, con eso de las corridas de toros no sé cómo irán a hacer, no conozco ese redondel, no sé cuántas personas le caben, pero es un hecho de que habrá aglomeraciones por el tipo de actividad que se va a llevar a cabo, por lo que pienso que como mínimo debe obligarse al uso de la mascarilla a quienes asistan a las corridas, hay que aplicar medidas para evitar daños mayores”, argumentó Evans.

42 cantones no reportaron casos nuevos de covid la semana pasada

El uso de la mascarilla es fundamental cuando se comparte con alguien ajeno a la burbuja. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco)

Varias hipótesis

Al consultarle al experto por qué podría estar aumentando la tasa de contagio en esos lugares, cuando en la mayor parte del territorio nacional están bajando los casos, dijo que es algo que no puede determinar con exactitud.

“Este virus es muy errático, lo que lo hace difícil de evaluar. Si analizamos casos que se han dado en otras partes del mundo, podríamos tener varias hipótesis.

“En algunos lugares podría ser que aún la gente no esté vacunada, que haya cierta resistencia o desconfianza al medicamento y eso hace que haya más contagios; también podría haber superdiseminadores, que son personas que tienen una enorme carga viral, superior a la del promedio, y eso hace que en un lugar el virus se expanda a un ritmo muy rápido”, consideró.

El epidemiólogo dijo que es un fenómeno natural el que la gente tenga una falsa sensación de confianza al saber que ya está vacunada, que los contagios de la semana tuvieron un promedio de 75 por día y que las muertes también están bajando, pero hay que tener los pies en la tierra.

“Vienen las fiestas y mucha gente piensa que ya puede ir a visitar a los familiares a los que no pudo ir a ver el año pasado, que ya pueden hacer fiestas y celebrar todos juntos porque ya casi no hay contagios y lo peor de todo es que muchos ni siquiera usan ya la mascarilla, pero eso es un error, la pandemia no ha terminado, el mundo sigue luchando contra ella y cualquier descuido puede ser fatal, es importante que sigamos con las medidas sanitarias, de lo contrario podríamos retroceder en los contagios y muertes”, aseguró.

La vacunación es una de las principales armas contra el coronavirus. Foto: Cortesía. (Rafael Pacheco)

La Teja contactó a la alcaldesa de Palmares, Katerine Ramírez, para que nos dijera qué piensa del aumento en la tasa de contagio y qué acciones están tomando para que con las corridas no se dé un brote de coronavirus, pero nos respondió por WhatsApp que está de vacaciones y que la encargada de hablar del tema era Carolina Rojas, la presidenta de la Asociación Cívica Palmareña.

A Rojas la llamamos, pero no contestó el teléfono por lo que le pusimos un mensaje por WhatsApp, ella respondió el saludo, pero después ya no contestó más.