“Como es propiedad privada y ni siquiera me pertenece a mí, el dueño no dejó que se la llevaran sin una orden. Me llamaron por teléfono, pero yo me encontraba lejos del lugar. Me dijeron que venían por mi carro y me quedé con la boca abierta. Ahora hay una orden de captura puesta por el banco sobre la buseta, dice que donde la vean circulando en la calle, queda detenida de inmediato”, contó Segura.