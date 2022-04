TSE desmiente comunicado de la campaña de Rodrigo Chaves

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) desmintió este jueves en la tarde un comunicado que envió el equipo de campaña de Rodrigo Chaves, en el que se aseguraba que la institución electoral había avalado la creación del fideicomiso para financiar al partido Progreso Social Democrático.

En horas de la mañana fue que difundieron el comunicado de prensa titulado: “TSE avala creación de fideicomiso para la campaña de Rodrigo Chaves”. En este, se sostenía que la institución ratificó la legalidad de esta estructura que captó fondos sin dar a conocer al público quiénes fueron los donantes. Sin embargo, eso no es cierto.

El TSE asegura que aún no se ha pronunciado sobre la investigación del fideicomiso de Rodrigo Chaves. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

“En atención a los principios de legalidad y autonomía de la voluntad, consagrados en los artículos 11 y 28 de la Constitución Política, y ante la falta de regulación o prohibición sobre el particular, debe entenderse que los dirigentes y militantes de una agrupación política recién constituida podrían crear figuras asociativas simultáneas, como fideicomisos, sociedades anónimas u organizaciones no gubernamentales, para financiar el proceso de constitución, conformación e inscripción de esas agrupaciones políticas”, detalló el comunicado de Chaves.

“La resolución del departamento de financiamiento de partidos políticos comprueba -una vez más-, la legalidad y buena fe con la que actuamos en nuestra campaña”, es parte de lo que se lee en el comunicado.

Horas después, el Tribunal se pronunció y aclaró que nunca avaló el fideicomiso Costa Rica Próspera, el cual se usó para pagar gastos partidarios como publicidad, giras y sede de campaña.

Para sustentar el comunicado, el equipo de Rodrigo Chaves usó un criterio emitido por el departamento de Financiamiento de Partidos Políticos en marzo del 2021; sin embargo, según explicó el Tribunal, ese criterio nunca avaló el uso del fideicomiso Costa Rica Próspera para la campaña electoral.

“Ante consulta de un particular que, en su carácter personal, no a nombre de ninguna agrupación política, preguntaba por la legalidad de que un grupo de ciudadanos, con el interés de conformar un partido político, realizaran operaciones para ello y utilizaran figuras financieras, no permitidas para los partidos políticos inscritos, el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos contestó (el 22-3-21) que era válido realizar ese tipo de operaciones, adoptar ese tipo de figuras financieras y utilizarlas, siempre y cuando fuese antes de la inscripción del partido”, informó el TSE.

De hecho, el órgano electoral recordó que existe en curso una investigación sobre el polémico fideicomiso de Chaves, por lo que no puede realizar calificaciones al respecto.