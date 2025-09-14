Nacional

Túnel para entrar a Cartago por La Lima ya se abrió, pero aún le faltan unos “detallitos”

Buenas noticias con la apertura del túnel para quienes entran y salen todos los días de Cartago

Por Eduardo Vega

Los cartagos hasta que respiran más tranquilos. Al menos los que manejan y deben entrar y salir de su provincia porque este 14 de setiembre llegaron nuevas y positivas noticias.

Este domingo 14 de setiembre se habilitó el paso inferior (túnel) del intercambio de La Lima de 435 metros de longitud, a dos carriles (uno por sentido de circulación), que permitirá a las personas usuarias trasladarse de manera directa y expedita
Túnel para entrar a Cartago por La Lima ya se abrió y es de 435 metros de largo. (Cortesía/Cortesía)

El Mopt, oficialmente, ya abrió el túnel de intercambio de La Lima, aunque le faltan unos pequeños detallitos.

A partir del 14 de setiembre podría ser menos complicado entrar y salir de Cartago

También se le conoce como paso inferior, es de 435 metros de largo y tiene dos carriles para entrar a Cartago y dos carriles para salir de la provincia.

También se abrió la rampa que conecta El Guarco con Cartago, lo que aumenta las opciones de acceso y mejora la movilidad en uno de los puntos de mayor tránsito del país.

El nuevo túnel tiene 435 metros de largo y este 14 de setiembre fue abierto. (Cortesía/Cortesía)

Este acceso cuenta con un nuevo puente de 40 metros de largo sobre el río Taras.

Se abril el paso inferior (túnel) del intercambio de La Lima

Se sigue trabajando para finalizar la instalación de sistemas de iluminación, acceso a los comercios y finalización de las marginales, así como colocación de señalización vertical y horizontal, para reforzar la seguridad vial.

Este acceso cuenta con un nuevo puente de 40 metros de largo sobre el río Taras. (Cortesía/Cortesía)

Estos trabajos abiertos en Cartago van a mejorar tamaño poco la entrada y salida de la provincia, la cual durante muchos meses se ha complicado tremendamente.

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

