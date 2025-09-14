Túnel para entrar a Cartago por La Lima ya se abrió, pero aún le faltan unos “detallitos”

Los cartagos hasta que respiran más tranquilos. Al menos los que manejan y deben entrar y salir de su provincia porque este 14 de setiembre llegaron nuevas y positivas noticias.
El Mopt, oficialmente, ya abrió el túnel de intercambio de La Lima, aunque le faltan unos pequeños detallitos.
También se le conoce como paso inferior, es de 435 metros de largo y tiene dos carriles para entrar a Cartago y dos carriles para salir de la provincia.
También se abrió la rampa que conecta El Guarco con Cartago, lo que aumenta las opciones de acceso y mejora la movilidad en uno de los puntos de mayor tránsito del país.
Este acceso cuenta con un nuevo puente de 40 metros de largo sobre el río Taras.
Se sigue trabajando para finalizar la instalación de sistemas de iluminación, acceso a los comercios y finalización de las marginales, así como colocación de señalización vertical y horizontal, para reforzar la seguridad vial.
Estos trabajos abiertos en Cartago van a mejorar tamaño poco la entrada y salida de la provincia, la cual durante muchos meses se ha complicado tremendamente.