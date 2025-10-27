UCR aplicará reposición de la prueba de admisión este domingo 2 de noviembre

La Universidad de Costa Rica (UCR) aplicará este domingo 2 de noviembre la reposición de la prueba de admisión para aquellas personas que no pudieron realizarla a inicios de octubre.

El pasado sábado 11 y domingo 12 de octubre se realizó esta prueba para aquellas personas que quieren ingresar a estudiar en esta universidad.

Sin embargo, algunas, por diferentes motivos, no pudieron realizarla, por lo que las autoridades señalaron como fecha el 2 de noviembre para que la realicen, dándoles una segunda oportunidad.

La UCR aplicará la reposición de la prueba de admisión este domingo 2 de noviembre para aquellas personas que no pudieron realizarla en octubre. (Rafael Pacheco Granados)

La UCR indicó que, para hacer la reposición, debían justificar la razón por la cual no pudieron realizar el examen a inicios de octubre. El plazo para enviar la justificación por la cual no pudieron hacer la prueba ya venció.

Para el 2026, se inscribieron 48.916 personas para el proceso de admisión de la universidad. De ellas, 34.000 son estudiantes de secundaria.

¿Cómo se justifica la ausencia?

Los pasos para justificar la ausencia en la aplicación de dicha prueba son sencillos.

Según la UCR, la persona debe solicitar la reprogramación en un correo electrónico a la dirección admisión.ori@ucr.ac.cr, en un plazo de 5 días posterior al examen.

Dentro de las causas justificables que acepta la universidad son problemas de salud, muerte de un familiar, robo del documento de identidad (con denuncia) u alguna otra a evaluar.

¿Cuándo se entregan los resultados?

Los resultados de la prueba de admisión estarán disponibles el 26 de noviembre a través del sitio web de la UCR. Además, se conocerán las notas de corte de cada carrera.

Luego, el 8, 9 y 10 de diciembre se abrirá el concurso a carrera; es decir, los estudiantes competirán por obtener un cupo en la carrera de su preferencia, según sus calificaciones.

Los resultados del examen de admisión de la UCR estarán disponibles el 26 de noviembre. (Foto/ Laura Rodríguez Rodríguez)

Del 26 de noviembre al 19 de diciembre de este año y del 5 al 30 de enero de 2026, los funcionarios de la Oficina de Orientación atenderán las consultas de los estudiantes interesados al teléfono 2511-3414.

También se habilitará un chat en este enlace para atender a los estudiantes.

