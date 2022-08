Un cartaginés de pura cepa es el creador del Funko Pop de La Negrita

Don José Miguel Redondo Leandro, quien nació y se crió en el puro corazón de Cartago, le hizo caso a su hijo, José Alberto, a quien se le ocurrió la genial idea de hacer un Funko Pop de La Negrita.

La Negrita y el Niñito ya están dentro de la cultura pop. (Cortesía)

Desde hace como año y medio, José Alberto, quien ahora tiene 11 años, es coleccionador de Funkos y tiene varios que le encantan, como los de los superhéroes de DC Comics y Marvel, y le dijo a su papá que sería bien chiva tener entre sus funkitos preferidos al de la virgencita de Los Ángeles, porque a él le encanta.

“Papi sería bien lindo que haya más funkos de cosas típicas de Costa Rica. ¡Usted sabe qué lindo sería tener un funko de La Negrita! A mí me encantaría tener uno y lo pondría en un lugar especial porque yo la quiero mucho”, le dijo José Alberto al papá.

Esa frase le quedó sonando como una gran campana a don José Miguel y la verdad no hizo mucho. Fue como un par de meses después que comenzó a meterle mano a la idea, porque es diseñador gráfico de profesión y ya estaba dando sus primeros pasos en el particular universo de las impresoras en tercera dimensión (3D).

Fue un proceso de año y medio en el cual don José Miguel atendió la idea de su hijo, José Alberto. (Cortesía)

“Cuando comencé con la impresión 3D, siempre fue para imprimirle diseños a otros y poco a poco me puse el objetivo de comenzar a imprimir mis propios diseños, fue por eso que imprimí una máquina de nuestros trenes, con esa impresión debuté en lo propio”, comenta el papá.

Ya con más práctica en la impresión 3D y con el gusanito del Funko de la virgencita picándole fuerte todos los días, comenzó el proceso de diseño, el cual -según explica- se fundamentó en tres grandes pilares: el respeto absoluto por La Negrita, respetar la figura original que encontró Juana Pereira en 1635 y, al mismo tiempo, respetar la cultura de los Funko Pop, como los ojos más grandes, la cabeza más grande, entre otros detalles.

“Entendí que la esencia que todos los ticos tenemos en nuestra mente de La Negrita no podía alterarse, se debía respetar al máximo porque creo que no existe un costarricense, sea católico o no, que no conozca a la virgencita”.

Este es uno de los borradores iniciales del proyecto La Negrita Funko Pop. (Cortesía)

“Logré un diseño tierno y simpático. Al mismo tiempo, cuando uno ve el Funko de inmediato reconoce que es La Negrita. La primera vez hice dos, por supuesto que la primera que terminé es de mi hijo, eso lo sabía claramente desde que comencé el proyecto. Usted no sabe lo contento y orgulloso que está él de tener su virgencita en Funko”, comentó el diseñador gráfico.

Bum en redes

Hace tres días don José Miguel subió fotos en las redes sociales de su Funko Pop de La Negrita y sencillamente las reventó porque la gente comenzó a hacer virales esas fotos y a él comenzaron a llamarlo para pedirle una.

“Me alegra mucho que la gente entendió bien que mi proyecto es con todo el respeto. No he recibido ni un solo comentario negativo, al contrario, a la gente le ha encantado y hasta me hacen pedidos. Es un orgullo para mí, para mi hijo que fue el de la idea, porque hemos motivado a otros a relacionarse de forma diferente, pero siempre con fe, con la virgencita”.

Don José Miguel y su hijo, José Alberto, celebrando el cuarto título del Club Sport Cartaginés. (Cortesía)

“En realidad lo que hice fue un homenaje como cartaginés a la virgen que tanto amamos y que tanto nos representa. Es eso, porque una gran cantidad de ticos nos sentimos representados por la virgen de Los Ángeles y que quieran tener mi creación me hace sentir un cariño especial porque los cartagineses venimos con el ADN de La Negrita desde que nacemos”, aseguró don José Miguel.

Si a usted le gustó el Funko Pop de La Negrita y quiere uno, lo puede comprar aquí: https://instagram.com/mapacheart?igshid=YmMyMTA2M2Y=

También puede comunicarse con Emmanuel Cerdas al 8965-5566 y hacer su pedido. El perfil de don José Miguel en Instagram es: www.instagram.com/r3DondoCR

