¿Un espanto en el Hospital Max Peralta? Cámara habría captado escalofriante imagen de madrugada

Una misteriosa fotografía que supuestamente fue captada durante la madrugada en el Hospital Max Peralta, en Cartago, está provocando todo tipo de reacciones en redes sociales.

La página Cartago Denuncias compartió la imagen acompañada del siguiente mensaje: “Espectro captado por una cámara en el hospital de Cartago en horas de la madrugada”.

En la fotografía se observa un pasillo del centro médico, con sillas azules, puertas y luces encendidas. Al fondo aparece una figura oscura y poco definida, que podría dar la impresión de una silueta humana.

Sin embargo, no es posible confirmar a partir de la imagen que se trate de un fantasma, ni establecer si la fotografía fue modificada o cuál es el origen de esa figura.

La fotografía de un supuesto espectro en el Hospital Max Peralta provocó numerosos comentarios en redes sociales. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Algunos creen que podría tratarse de un espanto

En pocos minutos, la publicación acumuló numerosos comentarios de personas que debatían sobre la supuesta aparición.

“Ahí asustan hasta de día”, escribió un usuario.

“Se ve real, no parece IA”, comentó otro.

También aparecieron mensajes como “Por ahí queda la morgue, es normal” y “Siempre se han visto cosas”.

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Las opiniones reflejan que algunos usuarios consideran posible una explicación paranormal, aunque no existe evidencia que permita confirmarla.

Una imagen compartida por Cartago Denuncias muestra una figura oscura al fondo de un pasillo del Hospital Max Peralta. (Cartago Denuncias/Cartago Denuncias)

Otros aprovecharon para criticar la atención médica

No todos los comentarios estuvieron relacionados con fantasmas. Varios usuarios utilizaron el tema para hacer bromas y expresar su descontento con la atención del hospital.

“Llegó a asustar y se fue sin un brazo”, escribió una persona.

“Se murió esperando que lo atiendan”, comentó otra.

También se leyeron mensajes como “Ahí asusta la atención que le dan a uno” y “Lo que asusta son las citas para el 2035”.

Por ahora, la fotografía continúa generando curiosidad y debate, pero no hay elementos suficientes para afirmar que se haya captado un fenómeno paranormal en el Hospital Max Peralta.